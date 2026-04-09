HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 10:59 9 Nisan 2026 10:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 11:05 9 Nisan 2026 11:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Prof. Dr. Yalçın Küçük, toprağa verildi

Cenaze namazının ardından helâllik istendiği sırada törene katılanların bir kısmı “İyi bilirdik,” diye bağırırken, kimileri “Devrimci bilirdik,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Prof. Dr. Yalçın Küçük, toprağa verildi
Fotoğraflar: TİP ve TKP'nin X hesapları

Yazar ve sosyolog Prof. Dr. Yalçın Küçük, dün (8 Nisan) Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

“Kıbrıs Gazisi” olması vesilesiyle, Küçük için askerî bir tören düzenlendi.

Cebeci Asri Mezarlığı içinde yer alan İsmet Oğultürk Camii’ne, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu çok sayıda kişi tarafından çelenk gönderildi.

Evrensel Gazetesi’nin aktardığına göre, törene Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Devrim Partisi’nden çok sayıda partili bayraklarıyla katıldı.

“Devrimci bilirdik”

Törende Küçük’ün ailesinin yanı sıra TKP MYK Üyesi Aydemir Güler, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Emekli Savcı İlhan Cihaner, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, iktisatçı Oğuz Oyan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler; gazeteciler Barış Terkoğlu, Soner Yalçın ve Murat Yetkin ile ODTÜ’den akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri yer aldı.

Cenaze namazının ardından helâllik istendiği sırada, törene katılanların bir kısmı “İyi bilirdik,” diye bağırırken, kimileri “Devrimci bilirdik,” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de çelenk gönderdiği tören, farklı parti üyelerinin “Yalçın Küçük ölümsüzdür” sloganlarıyla sona erdi.

KCK’den taziye mesajı: “Türkiye’nin çok değerli bir entelektüeli ve aydınıydı”

Öte yandan, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı da Küçük için dün bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Küçük’ün PKK lideri Abdullah Öcalan ile kurduğu ilişkiye dikkat çekilen açıklamada,  Küçük’ün Öcalan’a “Apo kardeşim” diyerek hitap ettiği vurgulandı. KCK’nin açıklaması kısaca şöyle:

“Prof. Yalçın Küçük, Önderliğimizin, Apo kardeşim, diyen bir dostuydu. Özgürlük Hareketine de hep sempatiyle yaklaşmıştır. Rêber Apo’nun yanına giderek röportaj yapmış, PKK’nin düşüncelerinin Türkiye toplumuna taşırılmasında önemli katkısı olmuştur. Rêber Apo ile Yalçın Küçük’ün ilişkileri samimi ve bir güven ilişkisiydi. Rêber Apo ve Yalçın Küçük her bir araya geldiğinde entelektüel tartışmalar yapıyorlardı. Yalçın Küçük Rêber Apo’nun Türkiye tarihi değerlendirmelerini çarpıcı ve değerli buluyordu.

Yalçın Küçük kimdir?
“Yalçın Küçük, kurduğu özgür üniversitede ve çıkardığı Toplumsal Kurtuluş dergisinde Kürt gençleriyle de Türkiye’nin devrimci demokratik mücadelesi ve Kürt sorununun çözümü tartışmaları da yürütmüştür. Toplumsal Kurtuluş dergisi de Özgürlük Hareketimizi tanıtmada rol oynamıştır.

“Yalçın Küçük, Mihri Belli, Hikmet Kıvılcımlı ve Vedat Türkali gibi değerli sosyalistler Kürt halkıyla Türkiye halkının kardeşlik köprüsü olmuşlardır. Hareketimiz Mihri Belli, Hikmet Kıvılcımlı ve Vedat Türkali gibi Yalçın Küçük’ü de her zaman anacak, Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük mücadelesinde yaşatacaktır. Yalçın Küçük Türkiye’nin çok değerli bir entelektüeli ve aydınıydı. Yarattığı eserlerin bundan sonra da Türkiye’nin demokratikleşmesi mücadelesinde rol oynayacağına inanıyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Yalçın Küçük TİP TKP kıbrıs harekatı
ilgili haberler
Prof. Dr. Yalçın Küçük, hayatını kaybetti
6 Nisan 2026
/haber/prof-dr-yalcin-kucuk-hayatini-kaybetti-318403
Yalçın Küçük ve Dört Kişi Daha Tutuklandı
7 Mart 2011
/haber/yalcin-kucuk-ve-dort-kisi-daha-tutuklandi-128381
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Yazar Sungur Savran, Yalçın Küçük'ün Şikayetiyle Yargılanıyor
10 Eylül 2009
/haber/yazar-sungur-savran-yalcin-kucuk-un-sikayetiyle-yargilaniyor-116973
Yalçın Küçük kimdir?
6 Ağustos 2009
/haber/yalcin-kucuk-kimdir-116321
Ergenekon İddianamesinde Yalçın Küçük
6 Ağustos 2009
/haber/ergenekon-iddianamesinde-yalcin-kucuk-116319
Ergenekon: Yalçın Küçük Tahliye Oldu
22 Ocak 2009
/haber/ergenekon-yalcin-kucuk-tahliye-oldu-112094
Yalçın Küçük Tutuklandı; Balkız ve Genç'e Koruma
12 Ocak 2009
/haber/yalcin-kucuk-tutuklandi-balkiz-ve-genc-e-koruma-111861
Ergenekon: Yalçın Küçük, Tuncer Kılınç ve Kemal Gürüz Gözaltında
7 Ocak 2009
/haber/ergenekon-yalcin-kucuk-tuncer-kilinc-ve-kemal-guruz-gozaltinda-111787
Yalçın Küçükü Referans Kabul Etmek...
14 Haziran 2004
