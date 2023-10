Polîsan bi ser mala rojnamegerê de girt û deriyê malê şikenand

Polîsan li Taxa Gaziyê ya Stenbolê, bi ser mala rojnameger Ozger Kar Odabaşê û hevjînê wê, rêveberê PSAKDyê Eren Odabaşî de girt. Bûyer roja Înê pêk hatiye ku di dema serdegirtinê de malbata Kar-Odabaşî ne li mal bû.

Xwediyê malê ji polîsan re gotiye ku “Pitika wan heye. Ji xwe ne li mal in, hewce nake ku hûn bikevinê” lê polîsan guh nedaye wan û derî şikand.

Her weha mal serobino kir û bêyî tiştekî bibin çûn. Polîsan ne ji xwediyê malê re ne jî ji Kar-Odabaşiyê re tiştek negot.

Kar-Odabaşê diyar kir ku “Em nizanin ji bo çi bi ser mala me de girt. Ne telefon kirin, ne agahî dan me. Biryara desteserkirinê jî nîne” û bertek nîşan da. Kar-Odabaşê got ku ji ber nexweş e ew li bal mala hevjînê xwe diman:

“Heman rojê li Gaziyê bi ser gelek malan de girtine. Li nêzîkî mala malbata hevjînê min em jî rastî yeke hatin. Paşê xwediyê xaniyê me telefonî me kir. Got, polîs hatin, deriyê me şikandin û ketine mala me.

Sê roj derbas bû, hîna derî şikendiye. Ji ber ku pitika min a 9 mehî heye û ez nexweş im. Hîna em neçûne mala xwe kontrol bikin.

Niha jî ji bo karûbarên emeliyatkirinê ez li nexweşxaneyê me. Paşê jî ez ê biçin Edliyeya Stenbolê û hewl bidim bi dozgerî re hevdîtinê bikim. Ji ber ez sedema serdegirtina malê nizanim, nizanim ku ez ê biçim bi dozgerî re jî hevdîtinê bikim.”

Derbarê Ozge Karê de

Di sala 2018an de Beşa Têkiliyên Gel û Danasînê ya Fakulteya Ragihandinê ya Zanîngeha Stenbolê derçûye. Li çendîn saziyên medyayê edîtorî kiriye. Herî dawî di rojnameya Kararê de dixebitî.

Dema Serokwezîr Recep Tayyîp Erdoganî di Sibata 2022yan de got ew bi koronavîrusê ketiye, wê di peyameke xwe de gotibû, “Hadê inşallah”. Kararê ew ji kar derxist. Her weha li ser medyaya civakî ew gelek caran bû hedef.

Beşdara “Kargeha Rojnamegeriya Bingehîn” a 14-18ê Kanûna Pêşiye ya 2020an a Atolya BIAyê ye. (HA/FD)