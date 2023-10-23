Polis ev baskınında gazetecinin kapısını kırdı, ‘faturayı getir’ dedi

Polis, gazeteci Özge Kar Odabaş ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Gazi Şehitleri Cemevi yöneticisi eşi Eren Odabaş’ın İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki evini bastı. Cuma günü sabaha karşı gerçekleşen olayda Kar-Odabaş, ailesiyle birlikte evde değildi.

Polis, ev sahibinin “Bebekli bir ev. Zaten evde yoklar, girmenize gerek yok” uyarısına rağmen kapıyı kırarak eve girdi.

Evi dağıtan polis, daha sonra hiçbir şey almadan evden ayrıldı. Polis ev sahibine ya da Kar-Odabaş’ın kendisine bir açıklama yapmadı.

Kar-Odabaş “Evimizi neden bastılar, biz de bilmiyoruz. Ne aradılar, ne haber verdiler. Gözaltı kararı da yok” diye tepki gösterdi. Rahatsızlığı nedeniyle, eşinin ailesinde kaldıklarını dile getiren Kar-Odabaş şöyle konuştu:

Aynı gün Gazi’de birçok ev basılmış. Hatta eşimin ailesinin evinin yakında biz de bir tanesine denk geldik. Ardından ev sahibimiz aradı. Polisin geldiğini, kapımızı kırarak eve girdiğini söyledi. Polis, ev sahibine sadece kapının faturasıyla birlikte Emniyette Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gitmemizi söylemiş. ‘Biz öderiz’ demişler. Zaten o gün gözaltına alınan herkesi serbest bırakılmışlar. ‘Birisini arıyoruz’ demişler. Üç gün oldu, kapı kırık bir şekilde duruyor. Çünkü 9 aylık bir bebeğim ve sağlık sorunlarım var. Daha evimizi kontrol bile edemedik. Şimdi de ameliyat işlemleri için hastanedeyim. Ardından İstanbul Adliyesine gidip savcıyla görüşmeye çalışacağım. Ev basmanın gerekçesinin ne olduğunu bilmediğimi için hangi savcıyla görüşmem gerektiğini de bilmiyorum. Bir gözaltı kararından da bahsetmiyorlar. ‘Kimi arıyorsunuz’ sorusunun cevabı zaten yok. Ama birisini aramanın yöntemi evimi basıp, kapımı kırmak mıdır?

Kar-Odabaş daha sonra PSAKD yöneticilerden Ali Akkurt, Meltem Karagöz’ün ve 8 üye de evi basılanlar arasında olduğunu öğrendiklerini söyledi. Kar-Odabaş ayrıca 13 Ekim’de PSAKD Sarıyer Şubesi’ne evlerle eş zamanlı baskınlar yapıldığını, baskınlarda cemevi yöneticisi Dursun Çiçek’in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındığını hatırlattı.

27 Eylül’de de PSAKD yöneticileri Beyhan Gün ve Şimal Deniz'in yargılandığı davanın öncesinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polisin şiddet kullanarak müdahale ettiğini, PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe'nin de arasında olduğu 8 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Özge Kar hakkında

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2018 mezunu. Çeşitli haber mecralarında editörlük yaptı. Son olarak Karar'da çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2022'de koronavirüse yakalandığını duyurduğu paylaşıma "Hadi İnşallah" diye yorum yazdı. Karar bunun üzerine Kar'ın işine son verdi. Ayrıca sosyal medyada sıklıkla hedef gösterildi.

Kar ayrıca Atölye BİA 14-28 Aralık 2020 “Temel Gazetecilik Atölyesi” katılımcısı.

(HA)