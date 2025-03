Peyama Barzanî ya ji bo Newroza Amedê: Hêvî dikim ku Ocalan azad bibe

Li Parka Newrozê ya navçeya Rezan a Amedê bi dirûşma “Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk” Newroz tê pîrozkirin.

Pîrozbahiyê bi dirûşmeyên " Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk”" û "Ji bo Azadiyê Civaka Demokratîk" dest pê kir.

Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel, Serokê Giştî yê YNKê Bafil Talebanî, Serokê Giştî yê PDKê Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistana Iraqê Nêçîrvan Barzanî her yek ji bo pîrozbahiya ku bi sed hezaran kes beşdar bûn peyam şandin.

Heyeta Îmraliyê beriya Newrozê ji bo bi Ocalan re bicive serlêdan kiribû û lê bersiva serlêdana wan nehat dayîn. Ji ber vê yekê ji Rêberê PKKê Abdullah Ocalan tu peyam ji bo Newrozê nehat.

Serokê Giştî yê CHP’ê Ozgur Ozel ji bo Newroza Amedê peyam şand û got:

“Em ê Tirkiyeyeke ku hemû kes li ser bingeha hemwelatiya wekhev dijî bi hev re ava bikin. Amediyên hêja, xwişk û birayên biqîmet; li rexekî li dijî Dehaqan têkoşîn didome û li rexa din jî em Newroza ku mizgîniya biharê ye pîroz dikin. Ev xak xakeke qedîm e ku çand, ziman û baweriyên cuda bi hev re dijîn û piştevanî û hêvî li ser aj daye. Tu zaliman, tu Dehaqan nekarîn biratiya me xerab bikin û dê nekarin... Ji bo her kes li sre vê xakê wekhev û aştiyane bijî dê têkoşîna me bidome. Em ê Tirkiyeyeke ku hemû kes li ser bingeha hemwelatiya wekhev dijî bi hev re ava bikin... Bi van hestan ez Newroza hemû Amediyan pîroz dikim û hêvîdarim bibe wesîleya aştî, biratî û demokrasiyê. Newroz pîroz be.”

Li gorî nûçeya Rûdawê peyama Mesûd Barzanî ya ji bo Newroza Amedê wiha ye:

Newroza we pîroz be, bijîn bi xêr û xweşî.”

Her di vê boneyê de em bi wê hêviyê ne ku dawî li êş û azarên Kurdan li Sûriyeyê were.

Em hêvîdar in ku di demeke nêzîk de Birêz Abdullah Ocalan were azadkirin û em aştiyê wek rêya tenê ya rast û dirust ji bo çareserkirina pirsgirêkan dibînin.

Şahî û cejnên we dirêjahiya şahî û cejnên me ne. Cihê şanaziyê ye ku em dibînin hûn di Newrozê de alaya azadiyê û rûmetê bilind dikin.

Ez ji wan re dibêjim ku hûn her dem di hizr û wijdana me de ne.

Serokê YNK’ê Bafil Celal Talabanî ji bo Newroza Amedê peyam şand û got: “Ji bo aştiyeke mayinde em bi destên hev bigirin û ji bo serkeftina Kurdistanê bixebitin.”

Peyama Talabanî wiha ye:

“Bi wesîleya Newroza Kurd û Sersala Kurd ku li heman berxwedana Kerkûkê ku Quds a Kurdistanê ye rast hatiye, Kurdistaniyên dilovan ji dil pîroz dikim, ji her kesî re aştî, aramî û kêfxweşiyê hêvî dikim. Newroz ji bo Kurdan peyama nûbûna ji bo serxwebûn û azadiyê ye, yekitî, hevkarî, xwişk û biratî ye. Hêvîdarim ev Newroz li her derê bibe wesîleya piştgiriya ji bo doza Kurdan, rêxistinbûn û aştiyê. Gelê Kurd gelekî xwedî jiyaneke bi rûmet e, ji bo pêkhatina aştiyeke mayinde em dest bidin hev. Ji bo serketina Kurdistanê bixebitin. Newroz pîroz be, kêfxweş û bi rûmet be."

Peyama Nêçîrvan Barzanî ya ji bo Newroza Amedê wisa ye:

“Xuşk û birayên hêja,

Gelê xweştivî yê Amedê

Beşdarên bi rûmet yên şahiya Newrozê.

Ji dil û can cejna we ya Newrozê û sersala we ya nû pîroz dikim.

Newroz, ev cejna dîrokî ku nîşana vejîn, nûbûn, hêvî û umêdê ye, çandeke me ya hevpar e ku bi dirêjahiya hezaran salan, Kurdan û gelên vê herêmê bi hev re girê dide.

Hêvîdar im Newroza îsal bibe Newroza xêr û xweşî û serkeftinê ji bo we hemûyan.

Cejna me ya Newrozê, îsal di demekê de ye ku zemîne û hêviyek ji bo aştî û aramiyê çê bûye.

Ji bo vê yekê hewlên dewleta Tirkiyê, di serî de Birêz Serkkomar Recep Tayyip Erdogan û hemû hêz û aliyên ku keda wan ji bona aştiyê heye, her wiha hewlên Birêz Ocalan û her kesê ku piştgiriyê dide pêvajoya aştiyê, gelek bi rêz û pêzanîn dinirxînim.

“Divê her kes ji bo aştiyê bixebite”

Pêvajoya aştiyê derfet û gaveke dîrokî ye, divê neyê windakirin û her kes ji bo biserketina aştiyê bi dil û can bixebite.

Gelê Kurd bi aştiyê û bi pêşxistina çanda bihevrejiyanê, dikare baştir û bêtir dengê xwe bigihîne û mafên xwe bidest bixe.

Aştî dikare navbera gel û miletan xweş bike, welatan ava bike û ji her kesî re aramiyê bîne.

Em dîsa li Herêma Kurdistanê wekî her tim piştgiriya xwe ji bo aştiyê û biserketina vê pêvajoyê nîşan didin.

Ji bo ku aştî bi ser keve, çi bikeve ser milê me û çi ji me bê xwestin, em amade ne. Serkeftina aştiyê, serkeftina me hemûyan e.

Di vê roj û cejna pîroz de, dîsa ji dil û can we hemûyan silav dikim, cejn û sersala we pîroz û bi xêr be

Hêvîdar im Newroza îsal bibe Newroza aştî û aramiyê.

Hêviya cejn û şahiyeke xweş û bi kêf, ji we hemûyan re dixwazim. Hûn her hebin.”