Barzani’nin Newroz mesajı: Öcalan'ın serbest bırakılmasını umut ediyorum

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde "Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk" ve "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" sloganıyla Newroz kutlamaları gerçekleştiriliyor.

Yüz binlerce kişinin katıldığı kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YNK Lideri Bafıl Talabani, KDP lideri Mesut Barzani ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, birer mesaj gönderdi.

Öte yandan, Diyarbakır Newrozu’nda okunması beklenen PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajı, okunmadı.

DEM Parti Basın Bürosu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Beklentilerin aksine İmralı Heyetine izin verilmemesi üzerine Sayın Abdullah Öcalan’ın mesajı bu seneki Newroza gelmedi. Bunun yerine Sayın Öcalan’ın son fotoğrafları ve sesi sahne ekranına yansıtıldı. Newroz alanında atılan sloganlarla halk, Sayın Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyı sahiplendiğini bir kez daha göstermiş oldu,” dedi.

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Özel: Hiçbir Dehak, kardeşliğimizi bozamadı

Özgür Özel’in Diyarbakır Newrozu’na gönderdiği mesaj şöyle:

“Sevgili Diyarbakırlılar, değerli kardeşlerim. Bir yandan zalim Dehak’larla mücadele ederken, bir yandan da baharın müjdecisi Newroz’u kutluyoruz. Bu topraklar, farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada kardeşçe yasadığı, dayanışmanın ve umudun yeşerdiği kadim topraklardır. Hiçbir zalim, hiçbir Dehak kardeşliğimizi bozamadı, bozamayacak!

Bizler, farklılıklarımızın harmanlanmasıyla oluşmuş̧ zenginliğin farkında olarak, kimsenin kendini dışlanmış̧ hissetmediği, herkesin eşit haklarla, barış̧ içinde yaşadığı bir ülke için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Demokrasiye, adalete ve özgürlüğe olan inancımızla, herkesin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşadığı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Newroz’un sıcaklığı, tıpkı bugün yakılan ateş̧ gibi, yüreklerimizi aydınlatsın ve geleceğe dair umutlarımızı büyütsün. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Diyarbakırlı kardeşlerimin Newroz’unu kutluyor; bu baharın barışa, kardeşliğe ve demokrasiye vesile olmasını diliyorum. Newroz pîroz be!”

Barzani: Barış sürecini destekliyoruz

Rûdaw'ın aktardığına göre, KDP lideri Mesut Barzani mesajında “Abdullah Öcalan'ın kısa bir zaman içinde serbest bırakılmasını umut ediyorum. Türkiye'deki barış ve çözüm sürecini destekliyoruz. Sorunların çözülmesi için barış yegâne yoldur. Suriye'deki Kürtlerin acılarının bir an önce sona ermesini diliyorum,” dedi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin mesajı ise şöyle:

“Başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, barış için çalışan tüm güç ve taraflara, Sayın Başkan Öcalan'ın çabalarına ve barış sürecine destek veren herkese büyük saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. Barış ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesiyle Kürt halkı sesini daha iyi duyurabilir, haklarını elde edebilir. Barış, halklar ve milletler arasında uyum yaratabilir, ülkeleri inşa edebilir ve herkese istikrar getirebilir. Barışın sağlanması için bizden istenen her şeyi yapmaya hazırız. Barışın başarısı hepimizin başarısıdır.”

YNK Lideri Bafıl Talabani'nin mesajı da şöyle:

“Kürdistan'ın Kudüs'ü Kerkük'teki direnişle aynı zamana denk gelen Kürt Newrozu ve Kürt Yeni Yılı vesilesiyle, sevgili Kürdistanlılara en içten tebriklerimi sunuyor, herkese barış, huzur ve mutluluk diliyorum. Newroz, Kürtlerin özgürlük ve bağımsızlığı için yenilenmenin, birliğin, ortaklığın, kardeşliğin mesajıdır. Bu Newroz'un her yerde barışın, örgütlenmenin ve Kürt davasına desteğin vesilesi olmasını diliyorum. Kürt halkı onurlu bir yaşama sahip bir halktır, kalıcı bir barışın sağlanması için el ele verelim, Kürdistan'ın zaferi için çalışalım. Newroz'unuz kutlu, mutlu ve onurlu olsun.” (TY)