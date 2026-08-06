İki astronotun uzay yürüyüşü canlı yayında
NASA astronotları Jessica Meir ve Anil Menon, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun elektrik üretim kapasitesini artıracak yeni güneş panelinin montajına hazırlık yapmak üzere uzay yürüyüşüne başladı.
NASA astronotları Jessica Meir ve Anil Menon, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun enerji sisteminde yürütülecek çalışmalar kapsamında uzay yürüyüşüne çıktı.
Yaklaşık altı buçuk saat sürmesi planlanan çalışma boyunca astronotlar, istasyonun 3B güç kanalında değişiklik yapılmasını sağlayacak donanımları kuracak.
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Yeni güneş paneli için hazırlık
Kurulacak donanımlar, istasyona daha sonra eklenecek yeni güneş panelinin montajı için altyapı oluşturacak. Yeni panelle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’nun elektrik üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Uzay yürüyüşü, NASA’nın internet sitesi ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayımlanıyor.
(NÖ)
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