İki astronotun uzay yürüyüşü canlı yayında

NASA astronotları Jessica Meir ve Anil Menon, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun elektrik üretim kapasitesini artıracak yeni güneş panelinin montajına hazırlık yapmak üzere uzay yürüyüşüne başladı.