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YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 16:32 6 Ağustos 2026 16:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.08.2026 12:59 7 Ağustos 2026 12:59
Okuma Okuma:  1 dakika

İki astronotun uzay yürüyüşü canlı yayında

NASA astronotları Jessica Meir ve Anil Menon, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun elektrik üretim kapasitesini artıracak yeni güneş panelinin montajına hazırlık yapmak üzere uzay yürüyüşüne başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İki astronotun uzay yürüyüşü canlı yayında
Fotoğraf: friendsofnasa/Instagram
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NASA astronotları Jessica Meir ve Anil Menon, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun enerji sisteminde yürütülecek çalışmalar kapsamında uzay yürüyüşüne çıktı.

Yaklaşık altı buçuk saat sürmesi planlanan çalışma boyunca astronotlar, istasyonun 3B güç kanalında değişiklik yapılmasını sağlayacak donanımları kuracak.

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Yeni güneş paneli için hazırlık

Kurulacak donanımlar, istasyona daha sonra eklenecek yeni güneş panelinin montajı için altyapı oluşturacak. Yeni panelle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’nun elektrik üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Uzay yürüyüşü, NASA’nın internet sitesi ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayımlanıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
NASA uzay araştırmaları
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