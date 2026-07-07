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YT: Yayın Tarihi: 07.07.2026 12:18 7 Temmuz 2026 12:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.07.2026 12:27 7 Temmuz 2026 12:27
Okuma Okuma:  2 dakika

NASA, Ay ve Mars görevi simülasyonu için gönüllü arıyor

NASA, Ağustos 2027’de başlayacak bir yıllık simülasyon misyonu için gönüllü araştırma katılımcıları arıyor. Seçilen gönüllüler, Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde izole ve kısıtlı koşullarda yaşayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
NASA, Ay ve Mars görevi simülasyonu için gönüllü arıyor

NASA, bir yıllık Ay ve Mars simülasyonu için gönüllü arıyor

NASA, Ağustos 2027’de başlaması planlanan yeni simülasyon misyonu için gönüllü araştırma katılımcıları arıyor. Seçilecek katılımcılar, ABD’nin Houston kentindeki Johnson Uzay Merkezi’nde bir yıl boyunca izole ve kısıtlı koşullarda yaşayacak.

“Ay ve Mars Keşif Analogu” adı verilen program, NASA’nın daha önce yürüttüğü HERA ve CHAPEA deneylerini tek bir misyonda birleştirecek.

Program kapsamında gönüllüler, HERA habitatını “uzay gemisi”, CHAPEA habitatını ise “yüzey üssü” olarak kullanacak. Katılımcılar, Ay’a ve Mars’a aylar süren yolculukları simüle edecek; sahte Mars yürüyüşleri yapacak, rover kullanacak ve artırılmış gerçeklik gözlükleriyle astronot görevlerini yerine getirecek.

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Amaç: Uzun süreli uzay görevlerine hazırlık

NASA, çalışmayla uzun süreli derin uzay görevlerinde mürettebat sağlığını ve performansını kaynak kısıtlamaları altında incelemeyi hedefliyor.

Araştırmada ayrıca mürettebatın Ay ve Mars koşullarına nasıl uyum sağladığı değerlendirilecek. Gelecekteki görevlerde kullanılabilecek donanım, teknoloji ve protokoller de bu süreçte test edilecek.

Adaylar fiziksel ve psikolojik değerlendirmeden geçecek

Programa başvurmak isteyenlerin belirli fiziksel ve eğitim koşullarını karşılaması gerekiyor. Adaylar, çok günlü bir seçim sürecine katılacak; NASA’nın fiziksel ve psikolojik değerlendirmelerinden geçecek.

Başvuru için NASA’nın İnsan Araştırma Programı sayfasını ziyaret edilebilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
NASA Mars uzay araştırmaları
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