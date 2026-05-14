Pendik’te kitap listesi soruşturması: Okul müdürü açığa alındı

Pendik’teki Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu’nda hazırlandığı öne sürülen kitap okuma listesi, sosyal medya paylaşımlarının ardından gündem oldu.

Listede Victor Hugo’nun Sefiller, Martin Heidegger’in Metafizik Nedir?, Elif Şafak’ın Mahrem, Zülfü Livaneli’nin Huzursuzluk, Yaşar Nuri Öztürk’ün Allah ile Aldatmak, Caner Taslaman’ın İslam ve Kadın ve Recep İhsan Eliaçık’ın Bana Dinden Bahset gibi kitaplar yer aldı.

MEB’in Ramazan Genelgesi: Eğitim politikalarında yeni bir yönelim mi?

Kitap listesine soruşturma

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ve gruplar listedeki kitaplara tepki gösterirken, İstanbul Valiliği, öğrencilere önerildiği iddia edilen kitap listesine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifade yer aldı:

"İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır."

"Daha fazla denetim değil, demokratik okul"

Müdür: İmza bana ait değil

Valilik açıklamasına göre, listede imzası bulunduğu görülen okul müdürü Nihat Keskin, imzanın kendisine ait olmadığını söyledi. Müdür, imzasının taklit edildiğini ve söz konusu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etti.

Valilik, iddiaların açıklığa kavuşturulması için soruşturma başlatıldığını, okul müdürünün de bu süreçte açığa alındığını bildirdi.

Soruşturmanın sonucuna ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

(NÖ)