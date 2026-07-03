‘Paraşüt akademisyen’, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrenciye diplomasını vermedi

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün dünkü (2 Temmuz) mezuniyet töreninde, diploma teslimi sırasında yaşanan olay tartışma yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin Haberleşme ve Dayanışma Platformu’nun aktardığına göre, bir mezun diploma alırken “paraşüt akademisyen” Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemedi.

Paraşüt: Bölümlerin ihtiyaç ve talepleri dışında dışarıdan atanan akademisyenler için Boğaziçi Üniversitesi'nde “Demokratik Üniversite Nöbeti”ndeki akademisyenler ve öğrenciler tarafından kullanılan bir terim.

Bunun üzerine Başaran, öğrencinin diplomasını vermemeye çabalayarak diplomayı öğrencinin elinden çekti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'paraşüt' dönemi

🔴 Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmışlarla fotoğraf çekilmemek yasak!



👉 Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde bir öğrenci, diplomayı elinden aldığı 'paraşüt akademisyen' ile fotoğraf çektirmek istemedi için diplomasını zorla aldı.



👉 BOUN akademisyenleri özerk üniversite için… pic.twitter.com/UC4ixhRb9I — bianet (@bianet_org) July 3, 2026

Olayın ardından açıklama yapan öğrenciler, “Bugün Felsefe mezuniyet töreninde bir arkadaşımız paraşüt akademisyenden diploma alırken fotoğraf çekilmek istemedi. Bunun üzerine Yasin Ramazan Başaran arkadaşımızın diplomasını vermek istemedi ve fiziksel olarak müdahale etti,” dedi.

Öğrenciler, Başaran’ın bölümden uzaklaştırılmasını talep ederek, “Arkadaşımızın yanındayız, öğrenciler size boyun eğmeyecek,” dedi.

Başaran veya Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. (TY)