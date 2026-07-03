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YT: Yayın Tarihi: 03.07.2026 09:12 3 Temmuz 2026 09:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.07.2026 09:27 3 Temmuz 2026 09:27
Okuma Okuma:  1 dakika

‘Paraşüt akademisyen’, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrenciye diplomasını vermedi

Akademisyen Yasin Ramazan Başaran, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde öğrencinin elindeki diplomayı çekerek fiziksel müdahalede bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘Paraşüt akademisyen’, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrenciye diplomasını vermedi
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü.

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün dünkü (2 Temmuz) mezuniyet töreninde, diploma teslimi sırasında yaşanan olay tartışma yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin Haberleşme ve Dayanışma Platformu’nun aktardığına göre, bir mezun diploma alırken “paraşüt akademisyen” Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemedi. 

Paraşüt: Bölümlerin ihtiyaç ve talepleri dışında dışarıdan atanan akademisyenler için Boğaziçi Üniversitesi'nde “Demokratik Üniversite Nöbeti”ndeki akademisyenler ve öğrenciler tarafından kullanılan bir terim. 

Bunun üzerine Başaran, öğrencinin diplomasını vermemeye çabalayarak diplomayı öğrencinin elinden çekti.

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Olayın ardından açıklama yapan öğrenciler, “Bugün Felsefe mezuniyet töreninde bir arkadaşımız paraşüt akademisyenden diploma alırken fotoğraf çekilmek istemedi. Bunun üzerine Yasin Ramazan Başaran arkadaşımızın diplomasını vermek istemedi ve fiziksel olarak müdahale etti,” dedi.

Öğrenciler, Başaran’ın bölümden uzaklaştırılmasını talep ederek, “Arkadaşımızın yanındayız, öğrenciler size boyun eğmeyecek,” dedi.

Başaran veya Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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