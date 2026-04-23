Papa XIV. Leo: "İran'ın protestocuları öldürmesini kınıyorum ama savaştan yana olamam"

Tarihte Papalığı üstlenen ilk ABD yurttaşı olan XIV. Leo Ekvator Ginesi'nin Malabo kentinden Vatikan'a dönüşte kendisine eşlik eden gazetecilere “Bir din adamı olarak, savaştan yana olamam,” dedi. “Herkesi, nefret ve bölünmeden değil, barış kültüründen gelen yanıtlar aramaya teşvik etmek istiyorum.”

Leo, ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasının “küresel ekonomi için kaotik bir durum” yarattığını ve “İran'da bu savaş nedeniyle tamamı masum olan nüfusun acı çektiğini” söyledi.

Papa, geçtiğimiz ay Trump'ın İran'daki savaşı sona erdirmek için bir "çıkış yolu" bulmasını umduğunu ve çatışmanın dini gerekçelerle haklı gösterilmesine karşı olduğunu söylemişti. Ancak 13 Nisan'da Afrika'ya uçması öncesinde Trump Papa'yı sert bir dille eleştirmişti.

Papa, uçakta kendisiyle birlikte Roma'ya giden gazetecilere, "İran sorunu açıkçası çok karmaşık," dedi. "Yapmaya çalıştıkları müzakerelerde - bir gün İran evet diyor, Amerika Birleşik Devletleri hayır diyor ve bunun tersi de oluyor ve nereye varacağını bilmiyoruz."

Leo, "rejim değişikliği olsun ya da olmasın", vurgunun "çok sayıda masumun ölümünü" önlemeye odaklanması gerektiğini söyledi. İran savaşının ilk gününde hayatını kaybeden okul çocuklarının ailelerinden gelen bir mektuba atıfta bulundu.

Tahran'ın protestoculara ölümcül baskısı

Leo, Tahran'ın ocaktaki protestolara yönelik ölümcül baskısını kınayıp kınamadığına ilişkin bir soruya karşılık olarak “Adaletsiz olan tüm eylemleri kınıyorum. İnsanların canlarının alınmasını kınıyorum. Ölüm cezasını kınıyorum. İnsan hayatına saygı duyulması gerektiğine inanıyorum,” dedi



“Bir rejim, bir ülke, insanların canlarını haksız yere alan kararlar aldığında, bu elbette kınanması gereken bir şeydir.”

Göçmenlere kötü muamele

Geçtiğimiz mayısta göreve seçilmesinden bu yana en uzun yurt dışı ziyaretini tamamlayan Papa, gazetecilerle görüşmesinde Trump yönetimiyle anlaşmazlık halinde olduğu göçmenlere yönelik muamele konusuna de değindi.

Papa, İspanya'daki göç tartışmalarına ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Onlar insan ve insanlara insancıl bir şekilde davranmamız gerekir. Onlara çoğu kez evdeki evcil hayvanlardan veya diğer hayvanlardan daha kötü muamele etmememiz gerekir," dedi.

Peru'da uzun yıllar misyoner ve piskopos olarak görev yapan Leo, küresel zengin kuzey ülkelerini, seyahati boyunca ziyaret ettiği küresel Güney'deki ülkelere yardıma çağırdı.

Afrika madenlerini almak için gidilecek bir yer gibi görülüyor

Papa, "Afrika, birçok insan için madenlerini almak için gidilecek bir yer olarak görülüyor," dedi. "Küresel düzeyde, Afrika'daki bu ülkelerin kalkınmasında daha fazla adalet ve eşitliği teşvik etmek için daha çok çalışmalıyız ki başka yerlere göç etmeye gerek kalmasın."

Papa ziyaret ettiği otoriter liderlere sahip ülkelerle diplomatik ilişkilerinin, bu liderlerin onaylanması anlamına gelmediğini, ancak "arka planda adaleti teşvik etmek, insani davaları desteklemek" için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Ahlak denince yalnızca cinsel ahlakı düşünmemek gerekir

Papa'ya ayrıca eşcinsellik konusundaki kilise tartışmaları hakkında da sorular soruldu; Leo, Papa Francis'in Aralık 2023'teki kararının ötesinde, eşcinsel çiftlerin resmi olarak kutsanmasına Vatikan'ın karşı olduğunu yineledi.

Francis, eşcinsel çiftler için gayriresmi kutsama alma olasılığını açmıştı. Ancak Almanya'da piskoposların daha resmi bir kutsama ritüeli için baskı yaptıklarına ilişkin sorulara karşılık Leo, Francis'in izlediği hoşgörülü yaklaşımı örnek gösterdi. Bununla birlikte eşcinselliğin "birleşmeden çok ayrılığa neden olabilecek bir konu" olduğunu söyledi.

Ayrıca Katolik Kilisesi'nin cinsel konulara aşırı odaklanmaması gerektiğini de belirtti.

“Kilise ahlaktan bahsettiğinde, ahlakın tek meselesinin cinsel ahlak olduğunu düşünme eğilimindeyiz,” dedi. “Gerçekte ise, adalet, eşitlik, kadın ve erkek özgürlüğü, din özgürlüğü gibi daha büyük ve daha önemli meselelerin bu özel meseleden önce öncelik taşıdığına inanıyorum.”

(AEK)