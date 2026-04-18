Papa XIV. Leo: "Dünya bir avuç zorba tarafından harap ediliyor"

Papa Leo, Kamerun ziyaretinde yaptığı konuşmalarda savaşlara milyarlar harcayan liderleri sert sözlerle eleştirdi ve dünyanın “bir avuç tiran tarafından harap edildiğini” söyledi.

Papa'nın çok alışıldık olmayan sertlikteki açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medyada Leo'ya yönelik saldırılarının ardından geldi.

Vatikan tarihindeki ABD uyruklu ilk papa olan Leo ayrıca, savaşları meşrulaştırmak için dinsel söylemlere başvuran liderleri de kınadı ve yaklaşık on yıldır süren ve binlerce kişinin ölümüne yol açan bir iç çatışmanın yaşandığı Kamerun’un İngilizce konuşulan bölgelerindeki en büyük şehirde düzenlediği açık hava toplantısında “kararlı bir rota değişikliği” çağrısında bulundu.

Leo, “Savaşın efendileri, yok etmeye sadece bir anın yettiğini bilmez gibi davranıyorlar, oysa yeniden inşaya çoğu zaman bir ömür bile yetmez,” ded.

“Milyarlarca doların öldürme ve yıkım için harcandığı gerçeğine gözlerini kapatıyorlar, oysa iyileşme, eğitim ve yeniden inşa için gereken kaynaklar ortada yok.”

Trump’ın Leo’ya yönelik saldırıları, papanın Afrika’daki dört ülkeyi kapsayan iddialı turunun arifesinde başlamış ve Salı gecesi tekrar edilmişti; gelişmeler, dünya Katoliklerinin beşte birinden fazlasının yaşadığı Afrika’da kaygıların doğmasına yol açtı.

Trump, Papa'nın İran savaşı eleştirilerine karşı İsa'yı kendisine siper etti

Hristiyan aleminden artan destekler

Katolik Kilisesi'nin 1,4 milyar mensubunun lideri olarak ilk yılının büyük bölümünde nispeten düşük bir profil çizen Leo, ABD-İsrail saldırılarıyla İran’a karşı başlayan savaşla birlikte açık sözlü bir savaş karşıtı olarak öne çıktı.

Dünya genelinde 85 milyon Anglikanın ruhani lideri olan Canterbury Başpiskoposu Sarah Mullally, Perşembe günü papanın “barış krallığı için cesur çağrısını” desteklediğini söyledi.

Ters yüz olmuş bir dünya

Kamerun'da İngilizce konuşan Beninlilerin yaşadığı Bamenda kentinde konuşan papa, savaşları meşrulaştırmak için dinsel söylemleri anan liderlere de sert eleştiriler yöneltti.

“Kendi askeri, ekonomik ve siyasi çıkarları için dini ve Tanrı’nın adını istismar edenlerin vay haline; kutsal olanı karanlık ve pisliğe sürüklüyorlar,” dedi.

“Bu, ters yüz olmuş bir dünyadır; Tanrı’nın yaratımının sömürülmesidir ve her dürüst vicdan tarafından kınanması ve reddedilmesi gerekir."

Papa geçen ay da benzer açıklamalar yaparak, “elleri kanlı" liderlerin dualarını Tanrı’nın reddettiğini söylemişti; bu sözler geniş ölçüde İran savaşını meşrulaştırmak için Hristiyan söylemelerine başvuran ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e yönelik olarak yorumlanmıştı.

Trump'ın saldırıları

Donald Trump, Leo’ya yönelik eleştirilerine geçtiğimiz pazar günü başlamıştı. Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda papayı “SUÇ konusunda ZAYIF ve Dış Politika açısından berbat" olarak nitelemişti. .

ABD başkanı, Salı gecesi sosyal medyada Leo’ya yeniden saldırmış, Çarşamba günü, kendisini İsa benzeri bir figür olarak gösteren ve geniş çapta eleştiri alan önceki görselin ardından, İsa’nın Trump’a sarıldığı bir görüntü paylaşmıştı.

Leo, Pazartesi günü Reuters’a İran savaşı hakkında konuşmayı bırakmayacağını söyledi ve o zamandan beri Trump’a doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

Kamerun ziyareti sırasında üç gün ateşkes

Çarşamba günü Kamerun’un başkenti Yaounde’ye varan Leo, dünyanın en yaşlı lideri olan 93 yaşındaki Başkan Paul Biya tarafından yönetilen Orta Afrika ülkesinin hükümetine yolsuzluğu ortadan kaldırma ve “zengin ve güçlülerin kaprislerine” direnme çağrısında bulundu.

Perşembe günü Bamenda Havalimanı'nda yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ayinde papa, Afrika’nın zenginliklerini sömüren yabancıları eleştirerek bunun yaygın yoksulluk ve az gelişmişliğe katkıda bulunduğunu söyledi.

(AEK)