İran, 18 ve 23 yaşlarındaki 2 genci idam etti.

Mizan Ajansı’nın haberine göre göre İran’daki halk protestolarında gözaltına alınan İrfan Esfendiyari (18) ile Gul Muhammed Muhammedi (23) sabah saatlerinde İsfahan Cezaevi’nde idam edildi.

MA'nın aktardığı habere göre, “Devlet karşıtlığı ve saldırı” suçlamasıyla idama cezasını çarptırılan başka başka kişiler de idam edilebilir.

İdam edilen iki genç ile idam cezasına çarptırılan 10 kişinin İsfahan Cezaevi’ndeki koğuşlarından alınarak tek kişilik hücrelere gönderildiği kaydedildi. Ajansın paylaştığı bilgilere göre, 59 kişinin yargılandığı dosyada 12 kişi idam cezasına mahkum edildi.

İdam cezası verilen göstericilerin isimleri şöyle: “Ali Reza Sipahi (24), Ebulfezli Sipahi (23), Şerwin Bakıryan (18), Emin Hüseyin Seferi (27), Emir Hüseyin Meleki (19), Ali Deşti (19), Ebulfezil İbrahimi (18), Ali Reza Reisi (21), Emir Hüseyi İbrahimi (19).”

(EMK)