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YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 12:47 6 Ağustos 2026 12:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.08.2026 13:42 6 Ağustos 2026 13:42
Okuma Okuma:  2 dakika

Özgür Özel Güvenpark'ta: "Silahsızlanma Meclis zemininde yürütülmeli"

Özgür Özel, Meclis’te gerçekleştirilecek kurul ve komisyon toplantılarının ardından konuyla ilgili daha ayrıntılı bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel Güvenpark'ta: "Silahsızlanma Meclis zemininde yürütülmeli"
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Ankara Güvenpark’ta şehit yakınları ve gazilerin gerçekleştirdiği eyleme destek ziyaretinde bulunan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yürütülen yeni süreç ve Meclis gündemindeki çerçeve yasaya ilişkin önemli mesajlar verdi.

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25 gündür eylemlerini sürdüren ve son 5 gündür açlık grevinde olan vatandaşların yanında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Özel, haklar teslim edilene kadar sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Çerçeve Yasa 

Meclis Başkanlığı’na sunulan çerçeve yasayı hukukçularla incelediklerini belirten Özel, temel yaklaşımlarının silahların tamamen susması, terör örgütlerinin geri dönüşsüz olarak silahsızlanması ve tüm düzenlemelerin Meclis çatısı altında demokratik zeminde yürütülmesi olduğunu söyledi.

Özel şöyle dedi:

Zor günlerden geçiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçilmişken bir darbeyle partimizin yönetiminden uzaklaştırılmış, partisi elinden alınmış, Cumhurbaşkanı adayı ve pırıl pırıl, gencecik belediye başkanları hapiste tutulan, hapisle tehdit edilenlerin bazılarının parti değiştirdiği, il başkanlarımızın ki benim kendi ilimin kadın il başkanını bile Manisa’da aldılar ve şimdi getirdiler. Büyük bir zulüm görüyor partimiz. Bu şartlar altında, sizin bu itirazlarınız altında Türkiye’de terörün durdurulması, Suriye’de, Irak’ta, İran’da, Türkiye’de, Türkiye’nin ulusal çıkarları, güvenliği açısından önemli olacağının devlet kademelerinde değerlendirildiğinin ifade edildiği, rapor edindiği bir süreçte çok zorlu bir yerde, aslında ‘Lanet olsun yaptığınıza da yapacağınıza da’ dememiz gereken acıları çekiyorken ve zorlukları görüyorken Türkiye’de bir süreç yürüyor.

Bu şartlarda emin olun meseleyi sizin kadar dikkatli takip ediyoruz, bütün hassasiyetleri dikkatli takip ediyoruz. İlk gün nasıl hassas bir yerdeysek bugün de aynı noktadayız. Her zaman söyledim. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Türkiye’nin geleceği açısından, terörün bitmesi açısından, bir daha gazilerin olmaması, şehitlerimizin olmaması açısından, terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz."

Özgür Özel, Meclis’te gerçekleştirilecek kurul ve komisyon toplantılarının ardından konuyla ilgili daha ayrıntılı bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel yeni parti çerçeve yasa
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