Ozgur Ozel bersiva gotinên Bahçelî da

Serokê Giştî yê CHP’ê Ozgur Ozel bertek nîşanî gotinên Bahçelî yên “Dîrok li ser sindoqê nehatiye nivîsandin. Bila her kesê aqilê xwe bîne serê xwe.” da û got: “Nîşandana çareseriya derveyî sindoqê bawerim ji hêla kesê ji her kesî re dibêje darbekar ve bi xeletî hatiye gotin."