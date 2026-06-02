ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 15:20 2 Haziran 2026 15:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 15:24 2 Haziran 2026 15:24
Okuma Okuma:  2 dakika

Orhan Pamuk’tan yeni kitap: Kelimeler ve Resimler

4 Haziran’da yayımlanacak kitap, yazarın kişisel anılarıyla edebiyat ve sanata dair düşüncelerini, arşivinden seçilen fotoğraf ve çizimlerle birlikte okura sunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Orhan Pamuk’tan yeni kitap: Kelimeler ve Resimler

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un yeni kitabı “Kelimeler ve Resimler – Seçme Hatıralar, Yazılar ve Bir Hikâye”, 4 Haziran’da okurla buluşuyor. 

Yapı Kredi Yayınları (YKY) tarafından yayımlanan, Pamuk’un kişisel anıları, edebiyat anlayışı ve sanat dünyasına dair düşüncelerini bir araya getiren kitap, yazarın iç dünyasına açılan bir seçki sunuyor.

YKY’nin aktardığına göre, Pamuk, kitapta askerlik yıllarından ilk kitabını yayımlama sürecinde yaşadığı zorluklara kadar hayatının farklı dönemlerine dair ilk kez paylaştığı anılara yer veriyor. 

Edebiyat ve resim arasındaki yaratıcı ilişkiyi kendi üslubuyla anlatan yazar, daha önce çeşitli dergi ve yayınlarda yayımlanan yazılarını ise yeniden gözden geçirerek yeniden kurguluyor.

"Resmi görüşe karşı yazan akıntıya kahramanca kürek çekiyordur"
ORHAN PAMUK'LA "DALDAN DALA"/ 1
"Resmi görüşe karşı yazan akıntıya kahramanca kürek çekiyordur"
16 Ağustos 2021

Ara Güler, Umberto Eco, Paul Auster ve Anselm Kiefer 

Ara Güler, Umberto Eco, Paul Auster ve Anselm Kiefer gibi sanatçı ve yazarlarla dostluklarını da kaleme alan Pamuk, aile tarihine uzanarak babası Gündüz Pamuk ve Türkiye’nin ilk kadın hukuk profesörü olan teyzesi Türkân Rado’ya ilişkin hatıralarını da paylaşıyor.

Kitabın dikkat çeken bölümlerinden biri ise “Masumiyet Müzesi”ne ayrılıyor. Pamuk, roman ve müze fikrinin nasıl doğduğunu, yıllar içinde nasıl geliştiğini ve müzenin yaratım sürecini ayrıntılarıyla anlatıyor. Ayrıca “Masumiyet Müzesi” dizisini de karakterler ve oyuncular üzerinden değerlendiriyor.

Kitapta Pamuk’un kişisel arşivinden ilk kez yayımlanan fotoğraflar ve çizimler de yer alıyor. Columbia Üniversitesi’ndeki akademik yaşamından Cannes Film Festivali jüri üyeliğine uzanan geniş bir anlatı dünyası sunan eser, yazarın edebiyat poetikasını anlamak isteyen okurlar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Orhan Pamuk Nobel Ödülü Sahipleri Masumiyet Müzesi Kelimeler ve Resimler yapı kredi yayınları yeni kitap
ilgili haberler
'Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi' sergisi Prag’da ziyaretçilere açıldı
23 Kasım 2024
/haber/orhan-pamuk-seylerin-tesellisi-sergisi-pragda-ziyaretcilere-acildi-302117
FAİZ İNDİRİMİ ÖFKE DOĞURDU
Herkes isyanda | Orhan Pamuk: "Halk inatla, göstere göstere fakirleştiriliyor"
22 Eylül 2022
/haber/herkes-isyanda-orhan-pamuk-halk-inatla-gostere-gostere-fakirlestiriliyor-267519
Orhan Pamuk'tan 'Uzak Dağlar ve Hatıralar'
21 Eylül 2022
/haber/orhan-pamuk-tan-uzak-daglar-ve-hatiralar-267436
Adalet Bakanlığı’ndan Yargıtay’a Orhan Pamuk başvurusu
29 Kasım 2021
/haber/adalet-bakanligi-ndan-yargitay-a-orhan-pamuk-basvurusu-254061
Orhan Pamuk'a ikinci kez "Veba Geceleri" soruşturması
8 Kasım 2021
/haber/orhan-pamuk-a-ikinci-kez-veba-geceleri-sorusturmasi-252980
ORHAN PAMUK'LA "DALDAN DALA"/ 2
"Kitapta günümüze doğrudan gönderme yapan tek bir konu var"
17 Ağustos 2021
/haber/kitapta-gunumuze-dogrudan-gonderme-yapan-tek-bir-konu-var-248768
ORHAN PAMUK'LA "DALDAN DALA"/ 1
"Resmi görüşe karşı yazan akıntıya kahramanca kürek çekiyordur"
16 Ağustos 2021
/yazi/resmi-goruse-karsi-yazan-akintiya-kahramanca-kurek-cekiyordur-248756
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
'Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi' sergisi Prag’da ziyaretçilere açıldı
23 Kasım 2024
/haber/orhan-pamuk-seylerin-tesellisi-sergisi-pragda-ziyaretcilere-acildi-302117
FAİZ İNDİRİMİ ÖFKE DOĞURDU
Herkes isyanda | Orhan Pamuk: "Halk inatla, göstere göstere fakirleştiriliyor"
22 Eylül 2022
/haber/herkes-isyanda-orhan-pamuk-halk-inatla-gostere-gostere-fakirlestiriliyor-267519
Orhan Pamuk'tan 'Uzak Dağlar ve Hatıralar'
21 Eylül 2022
/haber/orhan-pamuk-tan-uzak-daglar-ve-hatiralar-267436
Adalet Bakanlığı’ndan Yargıtay’a Orhan Pamuk başvurusu
29 Kasım 2021
/haber/adalet-bakanligi-ndan-yargitay-a-orhan-pamuk-basvurusu-254061
Orhan Pamuk'a ikinci kez "Veba Geceleri" soruşturması
8 Kasım 2021
/haber/orhan-pamuk-a-ikinci-kez-veba-geceleri-sorusturmasi-252980
ORHAN PAMUK'LA "DALDAN DALA"/ 2
"Kitapta günümüze doğrudan gönderme yapan tek bir konu var"
17 Ağustos 2021
/haber/kitapta-gunumuze-dogrudan-gonderme-yapan-tek-bir-konu-var-248768
ORHAN PAMUK'LA "DALDAN DALA"/ 1
"Resmi görüşe karşı yazan akıntıya kahramanca kürek çekiyordur"
16 Ağustos 2021
/yazi/resmi-goruse-karsi-yazan-akintiya-kahramanca-kurek-cekiyordur-248756
Sayfa Başına Git