Orhan Pamuk’tan yeni kitap: Kelimeler ve Resimler

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un yeni kitabı “Kelimeler ve Resimler – Seçme Hatıralar, Yazılar ve Bir Hikâye”, 4 Haziran’da okurla buluşuyor.

Yapı Kredi Yayınları (YKY) tarafından yayımlanan, Pamuk’un kişisel anıları, edebiyat anlayışı ve sanat dünyasına dair düşüncelerini bir araya getiren kitap, yazarın iç dünyasına açılan bir seçki sunuyor.

YKY’nin aktardığına göre, Pamuk, kitapta askerlik yıllarından ilk kitabını yayımlama sürecinde yaşadığı zorluklara kadar hayatının farklı dönemlerine dair ilk kez paylaştığı anılara yer veriyor.

Edebiyat ve resim arasındaki yaratıcı ilişkiyi kendi üslubuyla anlatan yazar, daha önce çeşitli dergi ve yayınlarda yayımlanan yazılarını ise yeniden gözden geçirerek yeniden kurguluyor.

ORHAN PAMUK'LA "DALDAN DALA"/ 1 "Resmi görüşe karşı yazan akıntıya kahramanca kürek çekiyordur"

Ara Güler, Umberto Eco, Paul Auster ve Anselm Kiefer

Ara Güler, Umberto Eco, Paul Auster ve Anselm Kiefer gibi sanatçı ve yazarlarla dostluklarını da kaleme alan Pamuk, aile tarihine uzanarak babası Gündüz Pamuk ve Türkiye’nin ilk kadın hukuk profesörü olan teyzesi Türkân Rado’ya ilişkin hatıralarını da paylaşıyor.

Kitabın dikkat çeken bölümlerinden biri ise “Masumiyet Müzesi”ne ayrılıyor. Pamuk, roman ve müze fikrinin nasıl doğduğunu, yıllar içinde nasıl geliştiğini ve müzenin yaratım sürecini ayrıntılarıyla anlatıyor. Ayrıca “Masumiyet Müzesi” dizisini de karakterler ve oyuncular üzerinden değerlendiriyor.

Kitapta Pamuk’un kişisel arşivinden ilk kez yayımlanan fotoğraflar ve çizimler de yer alıyor. Columbia Üniversitesi’ndeki akademik yaşamından Cannes Film Festivali jüri üyeliğine uzanan geniş bir anlatı dünyası sunan eser, yazarın edebiyat poetikasını anlamak isteyen okurlar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. (TY)