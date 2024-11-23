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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2024 15:34
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2024 15:40
2 dk Okuma

'Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi' sergisi Prag’da ziyaretçilere açıldı

“Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi” sergisi, 6 Nisan 2025 tarihine kadar DOX Çağdaş Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi' sergisi Prag’da ziyaretçilere açıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk’un eserlerini temel alan “Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi” sergisinin üçüncü ayağı, Prag’daki DOX Çağdaş Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

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Masumiyet Müzesi’nin açıklamasına göre, sergi; Masumiyet Müzesi, Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları, DOX Çağdaş Sanat Merkezi ve Münih Lenbachhaus Müzesi iş birliğiyle düzenleniyor.

Sergide, Pamuk’un “Masumiyet Müzesi” vitrinlerinden, defterlerine çizdiği eskizlerden, fotoğraflarından ve son üç yılda ürettiği yeni eserlerden örnekler sunuluyor.

Sergi, Orhan Pamuk’un İstanbul’daki apartman dairesinden Boğaz’a bakan bir manzara ile başlıyor.

Devamında, Pamuk’un “Balkon” kitabında yer alan fotoğraflar, martı resimleri ve penceresinden esinlenerek yarattığı eserler sergileniyor. Ayrıca Pamuk’un “Turuncu” adlı kitabındaki fotoğraflar ve İstanbul ile olan görsel bağını yansıtan çalışmalara da geniş yer veriliyor.

Serginin son odasında, Pamuk’un 20 yıl boyunca yazı ve çalışma masasını yukarıdan fotoğrafladığı kareler yer alıyor. Bu alanda, Pamuk’un çizimlerinden oluşan günlükler ve yayımlanmış kitaplarından seçkiler de görülebiliyor.

Serginin ana teması, Orhan Pamuk’un “Masumiyet Müzesi”ne dayanıyor. Masumiyet Müzesi’nin 41 vitrini, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor ve bu bölüm serginin merkezi konumunda.

Sergide ayrıca Ali Kazma’nın “Mürekkep Evi” isimli üç kanallı video çalışması da yer alıyor. Bu video, Pamuk’un stüdyosunu, kütüphanesini ve edebi-sanat üretimini gözler önüne seriyor.

6 Nisan 2025’e kadar açık

“Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi” sergisi, 6 Nisan 2025 tarihine kadar DOX Çağdaş Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilir. Sergi, Orhan Pamuk’un edebi ve sanatsal yolculuğunu anlamak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk masumiyet müzesi
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