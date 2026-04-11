HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.04.2026 17:21 11 Nisan 2026 17:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.04.2026 17:29 11 Nisan 2026 17:29
Okuma Okuma:  1 dakika

Okuma-yazma bilmeden girdiği cezaevinde 11 Kürtçe kitap yazdı

Adiman, "Başlangıçta ismimi bile yazamıyordum ama şimdi Kürtçe için sorumluluk aldım. Benim için her Kürtçe paragraf bir direniştir" dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

Mersin’de 1994 yılında gözaltına alınan ve dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılan Hamit Adiman, 30 yıllık tutukluluğun ardından 8 Kasım 2024’te tahliye edildi.

Mersin, Konya, Gaziantep ve Şakran cezaevlerinde kalan Adiman, 30 yıllık süreci "bilgi ve birikim alanı" olarak tanımladı.

"Her Kürtçe paragraf bir direniş"

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Adiman, cezaevine girdiğinde tek bir harf dahi okuyup yazamadığını belirtti. Adiman, anadilinde yürüttüğü çalışmalarla 11 kitap kaleme aldığını söyledi.

Adiman, "Başlangıçta ismimi bile yazamıyordum ama şimdi Kürtçe için sorumluluk aldım. Benim için her Kürtçe paragraf bir direniştir" dedi. Bölgede yaşanan acılara dikkat çeken Adiman, "Onurlu bir barış, diliyle, tarihiyle ve özgür yaşamla mümkündür" dedi.

Kitapları yasaklandı

Adiman'ın "Xeyalên Rîsandî, Kervana Hesretê, Rêwiyê Evînê ve Awzemka Xemên Min" adlı eserleri yayımlandı.

Bazı kitapları ise "örgüt propagandası" iddiasıyla yasaklandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Hamit Adiman Mersin 30 yıllık mahpus Kürtçe
