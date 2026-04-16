Okul saldırıları Meclis gündeminde: Araştırma komisyonu kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Urfa ve Maraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından konunun araştırılması için komisyon kurulmasına karar verildi.

Genel Kurul, doğum izni ve sosyal medyada 15 yaş düzenlemesini de içeren “Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşmek üzere Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Görüşmelerin ardından okullarda yaşanan saldırılar gündeme geldi ve birleşime ara verildi. Aranın ardından yapılan değerlendirmelerde, önümüzdeki hafta bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?

"Çok yönlü ele alınmalı"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaşananların çok katmanlı bir sorun olduğunu belirterek, adli, psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Emir, olayların bireysel vakalar olarak değerlendirilmesini eleştirerek, Meclis’in konuyu derinlemesine incelemesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise son günlerde farklı illerde de benzer olayların yaşandığına dikkat çekerek, okullarda kısa süreli tatil önerisini yineledi. Ekmen, kurulacak komisyonun özellikle okul güvenliği, sosyal medya etkisi ve eğitim politikaları arasındaki ilişkiyi incelemesi gerektiğini ifade etti.

EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi

"Siyasetüstü bir mesele"

İYİP Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye’nin daha önce karşılaşmadığı bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirterek, çocukların silaha erişimi ve okul güvenliği başta olmak üzere pek çok başlığın detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Çömez, tüm partilerin ortak çalışmasıyla komisyon kurulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, daha önce suça sürüklenen çocuklara ilişkin kurulan komisyonun çalışmalarını hatırlatarak, yeni komisyonla daha kapsamlı değerlendirmeler yapılacağını belirtti.

"Akılla yaklaşmaya ihtiyacımız var"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise okullarda güvenlik ve şiddet sorunu olduğunu belirterek, "Bu tür meselelere yaklaşırken gerçekten toplumun bu tür sorunlarına çözüm üretecek bir akılla yaklaşmaya ihtiyacımız var. Ve salı günü bu konuda bir ortaklaşmayı sağlayabilirsek güvenlik meselesini ve özellikle iyi eğitim, güvenli okul yaklaşımıyla bir adım atabilir, bir komisyon kurabilir ve bu komisyonda sağlıklı çalışabilirse belki bundan sonraki felaketlerin önüne geçme şansımız olur" ifadelerini kullandı.

MEB'e yürüyen öğretmenlere polis barikatı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de görüşülen yasa teklifindeki sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlemelere dikkat çekerek, özellikle 15 yaş altı çocuklara yönelik sınırlamaların önemine işaret etti. Zengin, güvenli okul ve eğitim ortamı için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

"Bir daha bu acılar yaşanmasın"

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ise grup başkanvekillerinin yaptığı toplantıyı hatırlatarak, "Bu toplantının sonucunda aslında bir mutabakat sağladık. Bu mutabakata özellikle sayın grup başkan vekillerinin, bütün partilerin bağlı kalmasının ve bu konuda karar almasının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum ve bütün grup başkan vekillerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki salı günü kurulacak olan komisyonun da çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bir daha böylesi acılar yaşamayalım" dedi.

