Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücüye 12 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024’teki bir kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve annesiyle ABD’ye kaçan T.C. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Suç tarihinde 17 yaşında olan şüpheli hakkında 12 yıla kadar hapis istedi.

Hazırlanan iddianamede Tahsin Arslan ve İbrahim Gümüş mağdur, Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci müşteki, Şükriye Aci ise suçtan zarar gören kişi sıfatıyla yer aldı. T.C. ise suça sürüklenen çocuk olarak şüpheli sıfatıyla iddianameye girdi.

İddianamede T.C.’nin kullandığı aracın karıştığı, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ile Tahsin Arslan'ın yaralandığı ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın detayları anlatıldı.

T.C.’nin "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, mağdur sayısının çokluğu, aldıkları yaranın niteliği, T.C.’nin yasal sınırdan çok yüksek bir süratle araç kullanarak kaza ile ölüm ve yaralanmanın meydana gelmesine sebebiyet vermesi hususları dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi istendi.

Eylemin bilinçli taksirle işlendiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, T.C.’nin 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. T.C.’nin 18 yaşından küçük olmasından dolayı cezasından indirim yapılarak ve 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek, şüpheli hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheli T.C. hakkında Süleyman Keçici ve Hasan Topal'a yönelik "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ise müştekilerin yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek derecede oluşu ve şikayetçi olunmaması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

İddianamede T.C. hakkındaki yakalama kararının devam etmesi de talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan şubat ayında Aci'nin ölümüne ilişkin, şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1'er yıldan 10'ar yıla kadar, Berna Öcalgiray'ın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Ne olmuştu? İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Dört kişinin de yaralandığı kazanın ardından T.C., olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşmıştı. Daha sonra anne Tok, oğlunu alarak önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçmıştı. Kamuoyundaki tepkilerin ardından Tok ve oğlu hakkında yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, T.C ile annesi Boston'da çıkarıldıkları mahkemece 14 Haziran 2024'te tutuklanmışlardı. ABD'de çıkarıldıkları mahkemece Eylem Tok ve T.C.'nin Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.

(HA)