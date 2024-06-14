Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karışan oğlu T.C.’yi, ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok ve oğlu yakalandı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve T. C., ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.’nin kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Dört kişinin de yaralandığı kazanın ardından Eylem Tok, oğlunu alarak önce Mısır’a daha sonra ABD'ye kaçmıştı.

Kamuoyundaki tepkilerin ardından Tok ve oğlu hakkında yakalanması için kırmızı bülten de çıkarılmıştı.

(RT)