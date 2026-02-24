Eylem Tok ve Bülent Cihantimur dahil 5 kişi için hapis talebi

İstanbul Eyüpsultan'da 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un da bulunduğu 5 kişi hakkında “suçluyu kayırma” ile “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarıyla hapis cezası talep etti.

İddianamede, 1 Mart 2024’te yaşı küçük Timur Cihantimur’un kullandığı araçla kazaya karıştığı, kazada Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği, dört kişinin ise yaralandığı bilgisine yer verildi. Savcılık, kazanın ardından şüphelilerin birlikte hareket ettiğini ve sürücünün yurt dışına çıkış sürecini organize ettiğini kaydetti.

ABD Mahkemesi, Eylem Tok ve oğlunun Türkiye’ye iadesine karar verdi

Savcılığa göre Timur Cihantimur, kazanın hemen ardından önce şoförü Adem Kızıltepe ile, ardından annesi Eylem Tok ile iletişime geçti. Eylem Tok’un da eski eşi Bülent Cihantimur’u bilgilendirdiği belirtildi. Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu’nun olay yerine giderek T.C.'yi u alıp eve götürdüğü ifade edildi.

İddianamede, kazada yaralanan İbrahim Gümüş’e ait cep telefonunun olay yerinden alındığı, daha sonra Kemer Country sitesine bırakıldığı ve güvenlik tarafından muhafaza altına alındığı aktarıldı.

Savcılık, Adem Kızıltepe, Eylem Tok ve Berna Öcalgiray’ın bu telefonu almak için siteye gittiğini, güvenlik kamerası kayıtlarının telefonun Öcalgiray’a teslim edildiğini gösterdiğini belirtti. Telefonu daha sonra Adem Kızıltepe’nin kolluk kuvvetlerine verdiği, ancak şüphelilerin delile ulaşmak için birlikte hareket ettiği vurgulandı.

Yurt dışına çıkış süreci

Savcılık, Eylem Tok, Bülent Cihantimur, Ayşe Ceren Saltoğlu ve Adem Kızıltepe’nin, yaşı küçük sürücünün alkol testi yapılmadan ve ifadesi alınmadan yurt dışına çıkmasını sağladığını kaydetti. Dosyadaki kamera görüntülerine göre, T.C., Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu birlikte havalimanına gitti. .C. ile Eylem Tok önce Mısır’a, ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne geçti ve geri dönmedi.

İddianamede, şüphelilerin en başından itibaren kazayı ve yurt dışına çıkış planını bildiği, sürücünün yakalanmasını engellemek için hareket ettiği ifade edildi.

10 yıla kadar hapis talebi

Savcılık, Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu hakkında “suçluyu kayırma” ile “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası talep etti. Berna Öcalgiray için ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapis istendi.

Eylem Tok hakkında çıkarılan yakalama kararının sürdüğü, yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında kırmızı bülten düzenlendiği belirtildi.

Ne olmuştu? İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.’nin kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Dört kişinin de yaralandığı kazanın ardından Eylem Tok, oğlunu alarak önce Mısır’a daha sonra ABD'ye kaçmıştı. Kamuoyundaki tepkilerin ardından Tok ve oğlu hakkında yakalanması için kırmızı bülten de çıkarılmıştı.

