ABD Mahkemesi, Eylem Tok ve oğlunun Türkiye’ye iadesine karar verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürecin resmi olarak devam ettiğini belirterek, "Adaletin tecellisi için tüm girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Karar yüreğimize su serpti"

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te meydana gelen ölümlü trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesi, ABD mahkemesinin iade kararını duygusal bir şekilde değerlendirdi. Baba Özer Aci, “Mücadelemin meyvelerini toplamaya başladım. Yakalanmaları, hapse girmeleri ve Türkiye’ye iade edilmeleri süreç gerektiriyordu. Bu karar yüreğimize su serpti" dedi.

Anne Pervin Aci ise, "Titriyorum, konuşamıyorum. İnşallah burada da gereken cezayı alırlar. O anne nasıl bir anneyse yüzüne bakmam lazım. diyerek duygularını dile getirdi.

ABD Bölge Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda, en geç 7 gün içinde iade sertifikasının hazırlanarak ABD Dışişleri Bakanlığı’na iletileceği belirtildi. Nihai onayın ardından şüphelilerin Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

ABD mahkemesi, iade kararının Türkiye ile 7 Haziran 1979'da imzalanan Ceza İşlerinde İade ve Karşılıklı Yardım Anlaşması çerçevesinde alındığını açıkladı.

Türkiye’de adli makamların süreci titizlikle takip ettiği ve en kısa sürede hukuki işlemlerin tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.’nin kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Dört kişinin de yaralandığı kazanın ardından Eylem Tok, oğlunu alarak önce Mısır’a daha sonra ABD'ye kaçmıştı.

Kamuoyundaki tepkilerin ardından Tok ve oğlu hakkında yakalanması için kırmızı bülten de çıkarılmıştı.

(EMK)