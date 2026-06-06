Öcalan: Birlik ve ortak irade tarihi bir zorunluluk

Abdullah Öcalan Kürdistan Ulusal Kongresi’nin (KNK) 24’üncü Genel Kurulu’na mesaj gönderdi.

MA'daki habere göre, Öcalan’ın mesajı şöyle:

“Değerli yurtseverler, saygıdeğer temsilciler, kıymetli konuklar;

Öncelikle KNK 24. Genel Kurulu’nu en içten duygularımla selamlıyor, KNK’nin 27. yılını ve gerçekleştirdiğiniz bu anlamlı buluşmayı kutluyorum. Kürdistan Ulusal Kongresi – KNK’nin kuruluşuna kendi açımdan katkı sundum ve kuruluşunu destekledim. Cezaevi şartlarında da olsa imkanlar dahilinde çalışmalarınızı takip ettim ve zaman zaman da önerilerimi sizlere ulaştırdım.

Kürt halkının geleceği, ulusal birliği, demokratik hakları ve ortak iradesi üzerine yürütülen her tartışma, halkımızın tarihsel yürüyüşünde önemli bir yere sahiptir.

Kürt halkı bugün tarihinin en önemli eşiklerinden birinden geçmektedir. Yüzyıllar boyunca inkâr, imha, parçalanma ve statüsüzlük politikalarına maruz bırakılan Kürtler, büyük bedeller pahasına özgürlük iradesini korumuş, siyaset üretme kapasitesini geliştirmiş ve Ortadoğu'nun en önemli toplumsal dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Artık Kürtlerin yok sayıldığı, iradesinin hesaba katılmadığı bir Ortadoğu denkleminden söz etmek mümkün değildir.

Bu gerçeklik, Kürtler açısından yeni sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Her şeyden önce Kürtler arasında diyalog, müzakere ve ortaklaşma kültürünün geliştirilmesi tarihsel bir görevdir. Kürt ulusal birliği, herhangi bir siyasi hareketin, partinin ya da çevrenin tek başına gerçekleştirebileceği bir hedef değildir. Bu birlik, bütün Kürt siyasi güçlerinin, aydınlarının, kadınlarının, gençlerinin ve toplumsal dinamiklerinin ortak emeğiyle inşa edilebilir.

Kürtler arası demokratik birlik, farklılıkların inkârı değil, farklılıkların demokratik zeminde buluşmasıdır. Amaç tek seslilik değil, ortak ulusal konularda ortak irade geliştirebilmektir. Halkımızın çıkarlarını ilgilendiren temel meselelerde ortak tavır geliştirmek, Kürtlerin birbirine karşı kullanılmasına izin vermemek ve ulusal kazanımları ortak bir bilinçle korumak, birliğin temel ilkeleri arasında yer almalıdır.

Bu nedenle Kürtler arasında kapsamlı bir diyalog ve müzakere sürecinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Geçmişin kırgınlıklarını ve ayrılıklarını aşmanın yolu çatışmadan değil, konuşmaktan, tartışmaktan ve ortak çözüm yolları üretmekten geçmektedir. Demokratik bir ulusal kongre fikri de bu ihtiyacın kurumsal ifadesi olarak değerlendirilmelidir.

Bununla birlikte Kürt halkının geleceği yalnızca ulusal birlikle değil, aynı zamanda demokratik toplum anlayışıyla da bağlantılıdır. Demokratik toplum perspektifi, sorunların savaş ve şiddet yoluyla değil, siyaset, hukuk ve demokratik müzakere yoluyla çözülmesini esas alır. Halkların eşitliğini, yerel demokrasiyi, özgür örgütlenmeyi ve ortak yaşamı savunur.

Kürt halkının önünde duran tarihsel tercih yalnızca bir statü tartışması değildir. Asıl mesele, nasıl bir toplumsal yaşamın inşa edileceğidir. Demokratik toplum anlayışı, halkımızın özgürlüğünü başka halkların özgürlüğüyle birlikte ele alır; çatışmayı değil ortak yaşamı, ayrışmayı değil demokratik birlikteliği hedefler.

Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey; Kürtler arasında güçlü bir ulusal birlik ruhu, Ortadoğu halklarıyla demokratik dayanışma ve özgürlük temelinde geliştirilecek ortak bir gelecek vizyonudur. Bu nedenle Kürtlerin demokratik birlik arayışını büyütmek, ulusal kazanımları korumak ve demokratik toplum değerlerini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

(EMK)