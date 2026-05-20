TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 20.05.2026 08:37 20 Gulan 2026 08:37
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.05.2026 08:53 20 Gulan 2026 08:53
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Nûbihara 175an bi dosyeya “Kurdên Anatoliya Navîn” derket

Di vê hejmarê de dosyayeke berfireh li ser “Kurdên Anatoliya Navîn” hatiye amadekirin. Edîtoriya dosyeyê Mehtab Îdelî û Adem Ozgur kirine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Nûbihara 175an bi dosyeya “Kurdên Anatoliya Navîn” derket

Hejmara 175an a kovara Nûbiharê derket. Di vê hejmarê de dosyayeke berfireh li ser “Kurdên Anatoliya Navîn” hatiye amadekirin. Di dosyeya vê hejmarê de gelek kesan bi nivîs û helbestên xwe cih girtine.

Edîtoriya dosyeyê Mehtab Îdelî û Adem Ozgur kirine. Amadekarên dosyayê cih dane gelek mijaran û di mijarên curbecur de nivîs hatine weşandin. Di mijarên wekî dîrok, ziman, edebiyat, folklor, muzîk, eşîr, kesayet û hin mijarên de nivîs hene.

Her weha Kesên di vê dosyeyê de nivîsîne, jibilî çend kesan, tev jî Kurdên Anatoliya navîn in.

Naveroka hejmara 175an weha ye:

-Mehmet Bayrak/Kurdên Anatoliya Navîn: Kêmneteweya di nav kêmneteweyan de (werger: Arya Bilikan).

-Şoreş Reşî/Dîroka Kurdên Anatoliya Navîn.

-Ali Duran Topuz/Barê Hespê Mîrê Qoçgîrî: Bîr û Bîra Hember a Şînê.

-Mehtab Îdelî/Çend Navdarên Kurdên Anatoliya Navîn.

-Mem Xelîkan/Ji Kurd Remzî heta roja îro Muzîka Kurdî li Anatoliya Navîn (werger: Bamed Serdar).

-Kadîr Çelîk/Koçberî.

-Mûrad Ciwan/Daweta “Efsaneyî’’ ya Şehzade Bayezîdê Osmanî û Dewletşah Xatûna Keça Mîrê Germiyanî.

-Mustafa Kizilkaya/Ga Westiyan.

-Memê Mala Hine/Mîrata jibîrkirî ya şoreşgerekî wenda: Dr. Şivanê Kurdên Anatolyayê.

-Melik Özkan/Reşwan.

-Rohat Alakom/Di çapemeniya Tirkî de Serpêhatiya Hesenê Kurd.

-Mem Xelikan/Serenad.

-Muzaffer Özgür/Mem Xelikan: Bijîşk û Helbestvanê Dilan.

-Rojvan Enes/Ji malê dûr...

-Nuh Ateş/Bi dizikî: Hezkirin û Dilketin.

-Dîlan Şewqî/Ji Rojava ta Anatoliya Navîn.

-Yusuf Yeşilöz/Nuh Ateş: Sîmyagerê Çanda Kurdî.

-Çavuş Yapici (berhevkar)/Stran: Heciyê Buxircî, Gotin: Gelerî.

-Îmed Îdelî (berhevkar)/Stran Kinê Gotin: Gelerî.

-Alî Çîftçî: Bîranîn Xebateke Hebûnê ye! (hevpeyvîn: Adem Özgür).

-Fikret Yildiz/Eşîra Mikaîlî li Anatoliya Navîn.

-Mehtab Îdelî/Çend Gotinên Devokî yên Kurdên Anatoliya Navîn.

-Aşiq Şêxo/Hoyder Gozelê.

-Dr. Haci Çevîk/Ji Bêdengiyê ber bi siyasalbûnê ve: Kurdên Anatoliya Navîn û Dînamîka Dîasporayê (wergera: Brahîm Sorî)

-Kadîr Çelîk/Edebiyata Kurdên Anatoliya Navîn

-Xizan Şîlan/Êşên Bêreng.

-Xamgelî Bane/Şêxbizingel kî ye, ji ku kêçax raçe hatiyîne Heymenê?

-Osman Alabay (berhevkar)/Destana Qamişê Qul.

-Azad Celikanî/Pirtûkeke akademîk a girîng li ser Kurdên Anatoliya Navîn

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Kovara Nûbiharê Nûbihar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê