Nûbihara 175an bi dosyeya “Kurdên Anatoliya Navîn” derket
Hejmara 175an a kovara Nûbiharê derket. Di vê hejmarê de dosyayeke berfireh li ser “Kurdên Anatoliya Navîn” hatiye amadekirin. Di dosyeya vê hejmarê de gelek kesan bi nivîs û helbestên xwe cih girtine.
Edîtoriya dosyeyê Mehtab Îdelî û Adem Ozgur kirine. Amadekarên dosyayê cih dane gelek mijaran û di mijarên curbecur de nivîs hatine weşandin. Di mijarên wekî dîrok, ziman, edebiyat, folklor, muzîk, eşîr, kesayet û hin mijarên de nivîs hene.
Her weha Kesên di vê dosyeyê de nivîsîne, jibilî çend kesan, tev jî Kurdên Anatoliya navîn in.
Naveroka hejmara 175an weha ye:
-Mehmet Bayrak/Kurdên Anatoliya Navîn: Kêmneteweya di nav kêmneteweyan de (werger: Arya Bilikan).
-Şoreş Reşî/Dîroka Kurdên Anatoliya Navîn.
-Ali Duran Topuz/Barê Hespê Mîrê Qoçgîrî: Bîr û Bîra Hember a Şînê.
-Mehtab Îdelî/Çend Navdarên Kurdên Anatoliya Navîn.
-Mem Xelîkan/Ji Kurd Remzî heta roja îro Muzîka Kurdî li Anatoliya Navîn (werger: Bamed Serdar).
-Kadîr Çelîk/Koçberî.
-Mûrad Ciwan/Daweta “Efsaneyî’’ ya Şehzade Bayezîdê Osmanî û Dewletşah Xatûna Keça Mîrê Germiyanî.
-Mustafa Kizilkaya/Ga Westiyan.
-Memê Mala Hine/Mîrata jibîrkirî ya şoreşgerekî wenda: Dr. Şivanê Kurdên Anatolyayê.
-Melik Özkan/Reşwan.
-Rohat Alakom/Di çapemeniya Tirkî de Serpêhatiya Hesenê Kurd.
-Mem Xelikan/Serenad.
-Muzaffer Özgür/Mem Xelikan: Bijîşk û Helbestvanê Dilan.
-Rojvan Enes/Ji malê dûr...
-Nuh Ateş/Bi dizikî: Hezkirin û Dilketin.
-Dîlan Şewqî/Ji Rojava ta Anatoliya Navîn.
-Yusuf Yeşilöz/Nuh Ateş: Sîmyagerê Çanda Kurdî.
-Çavuş Yapici (berhevkar)/Stran: Heciyê Buxircî, Gotin: Gelerî.
-Îmed Îdelî (berhevkar)/Stran Kinê Gotin: Gelerî.
-Alî Çîftçî: Bîranîn Xebateke Hebûnê ye! (hevpeyvîn: Adem Özgür).
-Fikret Yildiz/Eşîra Mikaîlî li Anatoliya Navîn.
-Mehtab Îdelî/Çend Gotinên Devokî yên Kurdên Anatoliya Navîn.
-Aşiq Şêxo/Hoyder Gozelê.
-Dr. Haci Çevîk/Ji Bêdengiyê ber bi siyasalbûnê ve: Kurdên Anatoliya Navîn û Dînamîka Dîasporayê (wergera: Brahîm Sorî)
-Kadîr Çelîk/Edebiyata Kurdên Anatoliya Navîn
-Xizan Şîlan/Êşên Bêreng.
-Xamgelî Bane/Şêxbizingel kî ye, ji ku kêçax raçe hatiyîne Heymenê?
-Osman Alabay (berhevkar)/Destana Qamişê Qul.
-Azad Celikanî/Pirtûkeke akademîk a girîng li ser Kurdên Anatoliya Navîn
(AY)