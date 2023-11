Pêşkêşkar, nivîskar, rojnameger Metîn Ûca koça dawî kir.

Menajera Ûca, Kubra Kalem Baykara agahiya mirina wî ragihand. Baykara di parvekirina xwe ya li ser platforma medyaya civaki Xê de wiha got, "Me Metîn Ûcayê xwe wenda kir. Dile me diêşe."

Ûca di 3ê Çiriya Paşiyê de dema li Dilovasiya Kocaeliyê wesayîtê diajo rewşa wî xerap dibe û piştre qeza dike. Hatibû diyarkirin ku reha mezin(demar) ya Ucayê ku li Nexweşxaneya Lêkolîn û Perwerdehiyê ya Kartal Lûtfî Kirdar dihat dermankirin, girtî ye.

Diviyabû Ûca di sibeha 15ê Çiriya Paşiyê de li nexweşxaneyê bişanda mal lê bi awayekî lez girtibûn emeliyatê. Pişte rewşa wî xiraptir bûbû û ew entube kiribûn.

Her weha Ûca ji vê rewşê nefilitî û koça dawî kir.

