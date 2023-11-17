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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 09:32
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 10:02
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Metin Uca hayatını kaybetti

Metin Uca 62 yaşındaydı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/metin-uca-hayatini-kaybetti.jpg

Sunucu, yazar, gazeteci Metin Uca hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara verdi. Baykara, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" yazdı.

Uca, 3 Kasım’da Kocaeli Dilovası’nda araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçirmişti. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uca'nın şah damarlarının tıkalı olduğu belirlenmişti.

Uca'nın 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir şekilde ameliyata alınmıştı. Ardından da entübe edilmişti. Uca’nın menajeri Baykara konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kalbimiz onunla."

Metin Uca kimdir?
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Bugün 09:55

(HA)

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Metin Uca kimdir?
Bugün 09:55
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