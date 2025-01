Metîn Goktepe li ser gora xwe hat bibîranîn

Nûçegîhanê Rojnameya Evrenselê Metîn Goktepe di 29emîn salvegera qetilkirina xwe de li Goristana Kemer a Esenler a Stenbolê li ser gora xwe hat bibîranîn. Goktepe ji aliyê polîsan ve hatibû qetilkirin.

Nûnerên saziyên pîşeyî, mafparêz û rojnameger beşdarî merasîma bîranînê bûn.

Kesên beşdarî merasîmê bûn qerenfîl danîn ser gora Metîn Goktepe. Di merasîma bîranînê de bê navber dirûşmên "Çapemeniya azad bêdeng nebû û wê bêdeng nemîne", "Metîn Goktepe nemir e" û "Em hemû metîn in" hatin berzkirin. ".

Di çalakiya bîranînê de Gerînendeyê Giştî yê Rojnameya Evrenselê Hakki Ozdal axivî û diyar kir ku ew 30 sal in ji bo Metîn Goktepe tên ser vê gorê, ew ê bên û hêrsa wan zindî ye. Ozdal got, "Hêrsa me kengî hesabê Metîn were pirsîn wê bi dawî bibe.”

Di merasîmê de rojnameger, mafparêz û siyasetmedar axivîn.

Her weha xwişka Goktepe, Meryem Goktepe jî wiha got: “Metîn, rojnamegerê karker, kedkar û bindestan bû. Li ku derê têkoşîn hebûya, Metîn li wir bû. Ez, rojnamegerên ciwan ên rojnamegeriya xwe li ser şopa Mûsa Anter, Ugur Mumcu û Metîn Goktepeyan didomînin silav dikim. Hûn her hebin. Evrensel dinivîse, Metîn dijî.”

Seroka Şaxa Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) a Stenbolê Gulseren Yolerî jî rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn ên ji hêla dewleta tirk ve bi SÎHA’yan hatin qetilkirin bi bîr xist û got ku dewlet bi qetilkirina rojnamegeran hewl dide rastiyan veşêre. Hevseroka DEM Partiyê ya Stenbolê Gonca Yangoz jî Goktepe û rojnamegerên hatin qetilkirin bi bîr anî û got ku dê têkoşîna wan bidomînin. Serokê CHP’a Stenbolê Ozgur Çelîk jî got ku dê her tim li cem rojnamegeran cih bigirin.

Piştî axaftinan, beşdadran qurnefîl danîn ser gora Goktepe û bîranîn bi dawî bû.