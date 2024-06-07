32. İstanbul Onur Haftası, bu sene 24-30 Haziran tarihleri arasında “Hatırlıyorum, hatırlıyor musun?” temasıyla gerçekleşecek olan Onur Haftası’na çağrı videosunu yayınladı.

“Onur ayımız kutlu olsun lubunya!” başlığıyla bugün yayınlanan videoda Türkiye'deki Onur Yürüyüşü yasaklarına dikkat çekildi.

32. İstanbul Onur Haftası Komitesi, videoyu şu cümlelerle duyurdu:

“Bizi kriminalize edemeyecek, umutsuzluğa hapsedemeyecek, yalnız hissettirmeyeceksiniz. Binler olarak İstiklal’de olduğumuz, tünel’den ansızın şanlattığımız, birbirimize deva olduğumuz, yer yer dağıldığımız, yer yer direndiğimiz, zılgıtlarla, güllümle bugünlere geldik. Hatırlıyor musun?

“Hatırlıyorum, hatırlıyor musun?”

“32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftasının bu sene 24 haziran günü başlayıp, 30 Haziran günü yürüyüş işe son bulacağını buradan bir kere daha duyururuz. Sizlerle kavuşacağımız, yeni anılar biriktireceğimiz için heyecanlıyız. Buradayız aşkım! Çok az kaldı! Bizi takipte kal lubunya! Öncesinde Trans Onur Haftası'nda, ardından İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'nda görüşmek üzere!” (TY)