Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker: Gözaltında polis 'Cinsel organını aç' dedi

19 Mart sabahı saat 05.30-06.00 sularında kapım çalındı ve gözaltına alındım. O güne kadar normal hayatımı sürdürürken bir anda kendimi Vatan Emniyet'te buldum.

İçeri girdiğim anda buradan çıkamayacağımı düşündüm. Çok ağır bir psikolojik baskı yaşadım. Hatta ölüm düşüncesinin bile aklımdan geçtiği, hayatımın en zor anlarından biriydi. Buna rağmen ifade vermek için daha önce savcılığa üç kez dilekçe vermiş olmama rağmen çağrılmamıştım.

Nezarethanede zaman kavramını kaybettik. Burası bodrum katta olduğu için gün ışığı görmüyorduk. Cam ve pencere yoktu. Günlerin nasıl geçtiğini anlayamıyorduk. Ortam son derece kirliydi. Benim gibi daha önce böyle bir ortamla karşılaşmamış insanlar için bu süreç son derece yıpratıcıydı. Orada yalnız olmadığımı, çalışma arkadaşlarımın ve tanımadığım birçok kişinin de aynı şekilde gözaltına getirildiğini gördüm.

Bir kadın görevli beni küçük bir odaya götürdü. Önce üstümü çıkarmam istendi. Daha sonra eşofmanımı ve iç çamaşırımı da indirmem söylendi. Çömelmem, dönmem ve vücudumun mahrem bölgelerini göstermem talep edildi. O an ne yaşadığımızı tam olarak anlamıyorduk. Bu uygulamanın insanların onurunu ve gururunu kırmak amacı taşıdığı düşüncesine kapıldım. Ben bundan utanmıyorum; utanması gereken böyle bir uygulamayı yapanlardır.

15 aydır cezaevindeyim. Bekâr bir anne olarak çocuklarımın tüm sorumluluğunu bu süreçte annem ve babam üstlendi. Çocuklarımı onlar okutuyor. Ailem benim tutukluluğum nedeniyle çok ağır bir yük taşıdı. Annem bu süreçte benim yaşadığımı düşündüğü haksızlıkları duyurabilmek için çeşitli etkinliklere katıldı ve sesimizi duyurmaya çalıştı.

Ben rüşvet almak suçlamasıyla tutuklandım. Ancak daha sonra hazırlanan iddianamede bana yöneltilen bir rüşvet isnadı yer almadı. Örgüt suçundan da tutuklanmadım. Buna rağmen özgürlüğümden mahrum bırakıldım. Tutuklanmama sebep olan gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. İddianame ortaya çıktığında da bu suçlamaların karşılığının bulunmadığı görüldü.

Hayatım boyunca çalıştım, mesleki kariyerimi emek vererek kurdum ve hiçbir zaman suç örgütü içinde yer almadım. Buna rağmen 15 aydır cezaevindeyim. Gözaltında yaşadıklarım, çıplak arama uygulaması, uzun tutukluluk ve ailemin yaşadığı mağduriyetler birlikte değerlendirildiğinde bunun benim açımdan ağır bir hak ihlali olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle tahliyemi ve hakkımdaki iddiaların adil şekilde değerlendirilmesini talep ediyorum.

Cezaevinde kaçırılan hayat ve çocuklarım

Tutuklandığımda büyük kızım lise son sınıftaydı ve dünyanın saygın üniversitelerinden birinden kabul almıştı. Görüşme için birlikte Londra'ya gitmeyi planlıyorduk. Ancak pasaport kontrolünde hakkımda kayıt olduğu söylenerek yurt dışına çıkışım engellendi. Ardından savcılığa ulaşmaya, ifade vermeye çalıştım fakat sonuç alamadım. Birkaç gün sonra da gözaltına alındım. O günden beri sadece özgürlüğümden değil, çocuklarımın hayatındaki çok önemli anlardan da mahrum bırakıldım. Kızlarımın yanında olmam gereken bir dönemde cezaevinde bulunuyorum.

Suçlu gibi muamele görmenin yarattığı yıkım

Hayatım boyunca kamu kurumları, uluslararası denetimler ve düzenleyici kuruluşlar tarafından denetlenmiş bir yönetici oldum. Hakkımda hiçbir olumsuz bulgu bulunmamışken bir anda ağır suçlamalarla gözaltına alınmak ve tutuklanmak benim için son derece sarsıcı oldu. Bu nedenle burada bulunmaktan kendi adıma değil, ülkem adına utanç duyduğumu söyledim. Çünkü yıllarca emek vererek kurduğum mesleki geçmişimin ve itibarımın, somut deliller ortaya konulmadan tartışılır hale getirilmesini kabul etmekte zorlanıyorum.

Benim açımdan en ağır konulardan biri de yargılama tamamlanmadan geçen uzun tutukluluk süresidir. Cezaevinde geçirdiğim 15 ay boyunca işimden, ailemden, çocuklarımdan ve normal hayatımdan uzak kaldım. Oysa tutukluluk bir ceza değil, istisnai bir tedbir olmalıdır. Hakkımdaki suçlamaların niteliği, dosyadaki deliller ve benim yaşam koşullarım dikkate alındığında kaçma ya da delil karartma ihtimalim bulunmamaktadır. Buna rağmen özgürlüğümden mahrum bırakılmaya devam edilmesini adil bulmuyorum.

Adalet talebi

Bu süreç boyunca en çok zorlandığım konu yalnızca özgürlüğümü kaybetmek değil, insan onurumu zedeleyen uygulamalarla karşılaşmak oldu. Gözaltındaki koşullar, çıplak arama uygulaması ve uzun tutukluluk süreci bende derin izler bıraktı. Ancak bütün bunlara rağmen hukuka ve adalete olan inancımı korumaya çalışıyorum. Talebim ayrıcalık değil; herkes için geçerli olması gereken hukuk kurallarının benim için de uygulanması ve hakkımdaki iddiaların somut deliller çerçevesinde değerlendirilmesidir.

Ailemin de cezalandırıldığı bir süreç

Cezaevinde olan yalnızca ben değilim; ailem de bu sürecin yükünü taşımak zorunda kaldı. Çocuklarım anneleri olmadan büyümeye çalışıyor, yaşlı anne ve babam ise hem onların sorumluluğunu üstleniyor hem de benim için mücadele ediyor. Tutukluluk kararı yalnızca sanığı değil, onun çevresindeki tüm insanları etkileyen ağır sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle yaşadığım mağduriyetin sadece şahsıma değil, aileme de yayılan bir mağduriyet olduğunu düşünüyorum.

Tahliye talebi

Dosyadaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ne bir örgütün parçası oldum ne de kamu zararına yol açacak bir faaliyette bulundum. Uzun meslek hayatım boyunca oluşturduğum kariyerim, mal varlığım ve yaşam biçimim de bunu göstermektedir. Bu nedenle yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. O zamana kadar da tutuksuz yargılanmayı hak ettiğimi düşünüyor, tahliyemi talep ediyorum.

Savunmanın tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)