Meclis’te bu hafta: Yargı paketi, emekli aylığı, öğrenci affı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 14 Temmuz Salı günü başlayacak haftalık programında yargı, emeklilerin geçim koşulları ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeler öne çıkıyor.

Genel Kurulun, kamuoyunda “12. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifini görüşmesi bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören teklif, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda ise öğrenci affını da içeren yükseköğretim düzenlemesi ele alınacak.

12. Yargı Paketi Genel Kurulda

Adalet Komisyonunda kabul edilen 12. Yargı Paketi; ceza yargılamasından idari yargıya, kişisel verilerin saklanmasından kanuni faiz oranına kadar farklı alanlarda değişiklikler içeriyor.

Teklife göre, yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki süre kural olarak üç ayı geçemeyecek. Sürenin aşılması durumunda hâkimin gerekçe göstermesi gerekecek.

Meclis'te stajyer öğrencilere istismar davasında karar çıktı

Banka hesabını kullandıranlara ceza indirimi

Paketin tartışılan maddelerinden biri, dolandırıcılık suçlarında kullanılan banka hesaplarıyla ilgili.

Teklif, bir kişinin dolandırıcılık suçuna katılımının yalnızca kendisine veya başkasına ait banka hesabını, ödeme aracını ya da kripto varlık hesabını kullandırmakla sınırlı olması durumunda verilecek cezanın yarı oranında indirilmesini öngörüyor.

Düzenleme, kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak anılan ve hesaplarını başka kişilere kullandırdıkları gerekçesiyle yargılanan kişileri ilgilendiriyor. Maddenin, yürürlüğe girmesinden önce verilen ve kanun yolu incelemesi devam eden kararları da etkileyebileceği belirtiliyor.

Yargıtay'dan emekliler için emsal karar

En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılacak

Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Temmuz Salı günü en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklifi görüşecek.

Teklif yasalaşırsa 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükselecek. Düzenleme yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlarla hak sahiplerine dosya bazında yapılan asgari ödemeyi kapsıyor.

Artış henüz yasalaşmadığı için 23 bin 552 liralık tutar kesinleşmiş bir ödeme değil. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için teklifin komisyonda ve Genel Kurulda kabul edilmesi, ardından Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Üniversite öğrencilerinin barınma çıkmazı

Üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler için dönüş düzenlemesi

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun gündeminde ise öğrenci affını da içeren Yükseköğretim Kanunu teklifi var.

Teklif, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen ve daha önce öğrenci affından yararlanmayan kişilerin başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönmelerine imkân tanıyor. Düzenleme hazırlık, ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor.

Teklifte akademik emeğin korunmasına ilişkin disiplin hükümleri de yer alıyor. Başkaları adına ücretli ya da ücretsiz tez ve akademik çalışma hazırlayan veya buna aracılık eden akademik personelin de disiplin cezalarının kapsamına alınması öngörülüyor.

(NÖ)