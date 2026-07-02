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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 02.07.2026 12:30 2 Temmuz 2026 12:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.07.2026 12:50 2 Temmuz 2026 12:50
Okuma Okuma:  2 dakika

Meclis'te stajyer öğrencilere istismar davasında karar çıktı

TBMM’de staj yapan çocuklara yönelik istismar davasında dört sanığa hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti. Mahkeme, sanıkların hapiste geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuklama kararı vermedi bu nedenle sanıklar cezaevine girmeyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meclis'te stajyer öğrencilere istismar davasında karar çıktı
Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bulunan Meclis Lokantası’nda staj yapan lise öğrencilerinin, lokanta çalışanları tarafından istismara maruz bırakıldığı iddiasıyla açılan davada karar açıklandı.

Davanın dördüncü duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı, cinsel taciz ve istismara maruz bırakılan çocukların aileleri ile avukatlarının yanı sıra çok sayıda kadın örgütü ve avukat temsilcisi takip etti.

Bir önceki duruşmada tahliye edilen sanıklar İ.B., R.S., D.U. ve H.İ.G. ile “çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz” suçundan tutuksuz yargılanan R.Ç. duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada sanıkların savunmaları alındı. Sanıklar suçlamaları reddederek iftiraya uğradıklarını öne sürdü. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

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“Rıza meselesini tartışmaya dahi açmıyoruz”

Çocukların avukatlarından Cemile Didem Karaboğa, bir önceki duruşmada mahkeme başkanının karar vermeyeceğini açıklamasına rağmen tahliye kararı verdiğini hatırlattı.

Karaboğa, “Ardından tahliye kararı vermesi biz hukukçuların adalete olan inancını zedelemiştir. Bu ülkede hem kadınlar hem çocuklar aleyhine verilen kararlar cezasızlığın önünü açmaktadır. Rıza meselesini tartışmaya dahi açmıyoruz” dedi.

Başka bir  çocuğun avukatı Miraç Yılmaz ise sanıkların “iftira” yönündeki beyanlarının dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

Savcılık cezalandırma istedi

İddia makamı, esas hakkındaki mütalaanın esas alınarak sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, D.U.’nun “cinsel taciz” ve “cinsel istismar” suçlarından; diğer sanıkların ise “cinsel taciz” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son savunmaların alınmasının ardından mahkeme, kararını açıkladı.

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Dört sanığa hapis cezası

Mahkeme, H.İ.G.’ye “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 1 yıl 16 ay hapis cezası verdi.

İ.B. hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

R.S., “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

D.U. hakkında ise “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 5 yıl, “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

R.Ç. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

Sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmedi.

Karara itiraz edilecek

Cinsel taciz ve istismara maruz bırakılan çocukların avukatları, verilen cezalara itiraz edeceklerini belirtti.

Kararın kesinleşmesi için istinaf sürecinin tamamlanması gerekiyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Meclis çocuk istismarı çocuk istismarında cezasızlık
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