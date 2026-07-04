Yargıtay'dan emekliler için emsal karar

Yargıtay emekli maaşlarından yapılan kesintiler hakkında önemli bir karar verdi. Emsal kararda emekli haklı bulunurken kesintilerin de iadesine hükmedildi.

BirGün'ün haberine göre, çalışırken iş sözleşmesi feshedilen bir işçi daha sonra işe iade davası açtı ve kazandı. Ancak tekrar işe başlatılmadı. Buna rağmen işveren SGK’ye işe girerek çalışmaya başlamış gibi bildirim yaptı. SGK daha sonra emekli olan bu işçiye ödenen emekli aylıklarının iadesini isteyen bir karar aldı.

Bunun üzerine emekli işçi bu dönemde fiili bir çalışması bulunmadığını belirterek menfi tespiti, Kurum işleminin iptali ile emekli maaşından yapılan kesintilerin Kurumdan tahsilini talep eden bir dava açtı.

Diyarbakır 7. İş Mahkemesi’nde görülen davada işçinin başvurusu kabul edildi. SGK’nin işleminin iptaline ve kesintilerin iadesine karar verildi. SGK kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi SGK’nin başvurusu reddetti.

Yargıtay kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) karardan vazgeçmeyerek dosyayı bu kez Yargıtay’a taşıdığı, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin ise işçiyi haklı bularak önceki kararı desteklediği belirtildi.

Daire, istinaf mahkemesinin verdiği kararın onanmasına hükmederken, dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine ve kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine iletilmesine karar verdi.

(EMK)