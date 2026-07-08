MEB’in müfredat değişikliğine Eğitim Sen’den tepki

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitaplarında “Kurtuluş Savaşı” kavramı yerine “Millî Mücadele” ifadesini öne çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in basına yansıyan açıklamalarıyla gündeme gelen değişikliğin, yalnızca bir sözcük tercihi olarak görülemeyeceğini belirtti. Açıklamada, bu adımın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında yürütülen müfredat değişikliklerinin parçası olduğu ifade edildi.

Eğitim Sen’e göre “Kurtuluş Savaşı” ifadesinin ders kitaplarından çıkarılmak istenmesi, bu topraklarda halkların emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin tarihsel anlamını zayıflatıyor. Sendika, bunun aynı zamanda cumhuriyetin laik, kamusal ve demokratik kazanımlarını önemsizleştiren bir yaklaşım olduğunu savundu.

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“Sadeleşme bilimsel bilgiyi ayıklamanın kılıfı”

Açıklamada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin kamuoyuna “sadeleşme” ve “beceri temelli yaklaşım” gibi başlıklarla sunulduğu, ancak esas olarak bilimsel, laik ve demokratik eğitimi hedef aldığı belirtildi.

Müfredatta yapılan yüzde 35’lik sadeleştirmenin öğrencilerin ders yükünü azaltmak için değil; evrensel bilimsel bilgiyi, felsefi derinliği ve eleştirel düşünme becerilerini ders kitaplarından uzaklaştırmak için kullanıldığı ileri sürüldü.

Eğitim Sen, yeni modelin sorgulayan bireyler yerine “itaat kültürünü içselleştirmiş makbul vatandaşlar” yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

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ÇEDES ve protokoller eleştirisi

Sendika, açıklamasında ÇEDES ve benzeri uygulamalara da dikkat çekti. Eğitim Sen’e göre bu uygulamalar, eğitimi kamusal bir hak olmaktan uzaklaştırıyor; okulları dini vakıf ve derneklerle yapılan protokoller aracılığıyla denetimsiz bir alana dönüştürüyor.

Açıklamada, öğretim programlarında yer alan bazı kavramların pedagojik karşılığının bulunmadığı, eğitim bilimlerinin temel ilkelerinin göz ardı edildiği ve müfredatın “dogmatik bir toplum mühendisliği” anlayışıyla hazırlandığı ifade edildi.

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“Öğretmenler ve bilim insanları dışlandı”

Eğitim Sen, müfredat değişikliklerinin hazırlanma sürecinde eğitim sendikalarının, üniversitelerin, bilim insanlarının ve öğretmenlerin görüşlerinin dışlandığını belirtti.

Sendika, kapalı kapılar ardında hazırlandığını söylediği programın anayasal açıdan da sorunlu olduğunu savundu. Açıklamada, okulların özgür düşünce alanı olmaktan çıkarılarak siyasal iktidarın ideolojik hedeflerine göre şekillendirilmesine karşı sessiz kalınmayacağı vurgulandı.

(NÖ)