MEB’den Ermeni okullarına “misafir öğrenci” denetimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişleri geçen hafta Ermeni okullarında incelemeler başlattı. Agos’tan İşhan Erdinç’in haberine göre, müfettişlerin okul yöneticilerine, Ermeni okullarının bundan böyle Ermenistan vatandaşı öğrencileri “misafir öğrenci” statüsünde kabul edemeyeceğini bildirdiği öne sürüldü.

Müfettişlerin ayrıca daha önce bu okullarda öğrenim gören Ermenistanlı öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi istediği ve halen kayıtlı öğrencilerin devlet okullarına nakledilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor.

Agos’un aktardığı bilgilere göre incelemelerin yalnızca Ermeni okullarıyla sınırlı kalması beklenmiyor; Rum ve Musevi okullarının da denetim kapsamında olduğu ifade ediliyor.

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2012’den beri “misafir öğrenci” olarak eğitim görüyorlar

20 Mart 2012’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, yabancı uyruklu öğrencilerin özel okullarda kontenjan dahilinde “misafir öğrenci” olarak eğitim görmesine olanak tanımıştı. Ancak bu öğrencilere diploma verilmiyor, okuldan ayrılırken aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge düzenleniyordu.

Ermeni okulları da yaklaşık 14 yıldır bu düzenleme kapsamında Ermenistan vatandaşı çocukları kabul ediyordu.

Yeni denetimlerle birlikte bu uygulamanın sona erdirilmesi ihtimali, halihazırda diploma hakkından yararlanamayan öğrencilerin bu kez Ermeni okullarındaki eğitimlerini de sürdürememesi anlamına gelebilir.

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MAZLUMDER: Eğitim hakkı gözetilmeli

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ise gelişmeyi çocukların eğitim hakkı açısından değerlendirdi.

Dernek, 2012’de getirilen “misafir öğrenci” uygulamasının sorunu bütünüyle çözmediğini, ancak Ermenistan vatandaşı çocukların eğitimden tamamen kopmasının önüne geçen geçici bir formül oluşturduğunu belirtti. Uygulamanın yıllar sonra kapsam dışında olduğunun ileri sürülmesinin yeni mağduriyetler yaratabileceğine dikkat çekti.

MAZLUMDER, çocukların uyruğu ya da ailelerinin göçmenlik statüsü nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılamayacağını vurgulayarak, gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması ve sorunun “çocuğun üstün yararı” temelinde çözülmesi çağrısında bulundu.

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Okullar çözüm bekliyor

Ermeni okullarının yöneticileri ve vakıf temsilcilerinin konuyu değerlendirmek üzere bir araya gelmesinin beklendiği, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın da gelişmelerden haberdar olduğu aktarılıyor.

Ermenistan vatandaşı çocukların Ermeni okullarında eğitim görmesi, yıllardır yalnızca çocukların anadillerine ve kültürlerine yakın bir eğitim ortamına erişmesi açısından değil, Türkiye’deki Ermeni toplumu ile Ermenistan’dan gelen aileler arasındaki ilişkiler bakımından da önem taşıyor.

Denetimlerin, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin devam ettiği bir dönemde gündeme gelmesi de dikkat çekiyor.

(NÖ)