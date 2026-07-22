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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 15:15 22 Temmuz 2026 15:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 15:19 22 Temmuz 2026 15:19
Okuma Okuma:  1 dakika

Türkiye ve Ermenistan’dan gençler bir araya geliyor

Gençler, proje kapsamındaki eğitim programlarının yanı sıra Kars ve Gümrü’de saha çalışmalarına katılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye ve Ermenistan’dan gençler bir araya geliyor
İki ülke açısından sembolik bir anlamı olan Ani Köprüsü (Անիի կամուրջ), Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv
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Anadolu Kültür ile Ermenistan merkezli Eurasia Partnership Foundation (EPF) ortaklığında yürütülen “Bridging Histories: Youth Dialogue through Cross-Border Heritage” projesi başladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) “Support to Armenia–Türkiye Normalization: Enhancing Cross-border Linkages” programı kapsamında finanse edilen proje, Haziran 2026-Mayıs 2027 tarihleri arasında yürütülecek.

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Kars ve Gümrü’ye odaklanan proje, Türkiye ve Ermenistan’dan gençleri ortak kültürel miras etrafında bir araya getirerek kültürlerarası diyaloğu ve sınırötesi işbirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Seçilecek katılımcılar, uzmanlar tarafından yürütülecek eğitim programlarının yanı sıra Kars ve Gümrü’de saha çalışmalarına katılacak. Katılımcılar ayrıca karma ekiplerle ortak araştırmalar yürütecek; kültürel mirasın belgelenmesi ve dijital teknolojiler üzerine uygulamalı atölyelerde yer alacak.

Proje süresince katılımcılar araştırma, ekip çalışması, kültürlerarası iletişim, yaratıcı hikâye anlatıcılığı ve dijital içerik geliştirme alanlarında deneyim kazanırken, iki ülkeden akranlarıyla uzun vadeli işbirlikleri kurma fırsatı bulacak.

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Ağustos 2026’da katılım başvuruları açılacak olan projenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
türkiye-ermenistan normalleşme süreci Türkiye-Ermenistan ilişkileri Anadolu Kültür Eurasia Partnership Foundation
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