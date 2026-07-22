Türkiye ve Ermenistan’dan gençler bir araya geliyor

Anadolu Kültür ile Ermenistan merkezli Eurasia Partnership Foundation (EPF) ortaklığında yürütülen “Bridging Histories: Youth Dialogue through Cross-Border Heritage” projesi başladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) “Support to Armenia–Türkiye Normalization: Enhancing Cross-border Linkages” programı kapsamında finanse edilen proje, Haziran 2026-Mayıs 2027 tarihleri arasında yürütülecek.

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Kars ve Gümrü’ye odaklanan proje, Türkiye ve Ermenistan’dan gençleri ortak kültürel miras etrafında bir araya getirerek kültürlerarası diyaloğu ve sınırötesi işbirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Seçilecek katılımcılar, uzmanlar tarafından yürütülecek eğitim programlarının yanı sıra Kars ve Gümrü’de saha çalışmalarına katılacak. Katılımcılar ayrıca karma ekiplerle ortak araştırmalar yürütecek; kültürel mirasın belgelenmesi ve dijital teknolojiler üzerine uygulamalı atölyelerde yer alacak.

Proje süresince katılımcılar araştırma, ekip çalışması, kültürlerarası iletişim, yaratıcı hikâye anlatıcılığı ve dijital içerik geliştirme alanlarında deneyim kazanırken, iki ülkeden akranlarıyla uzun vadeli işbirlikleri kurma fırsatı bulacak.

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Ağustos 2026’da katılım başvuruları açılacak olan projenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. (TY)