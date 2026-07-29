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YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 12:03 29 Temmuz 2026 12:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 12:07 29 Temmuz 2026 12:07
Okuma Okuma:  2 dakika

MEB yönetmeliği değişti: Okul yönetimlerine arama yetkisi verildi

Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle okul yönetimlerine güvenlik gerekçesiyle arama yapma yetkisi tanındı. Düzenleme; kayıt ve nakil işlemleri, devamsızlık, disiplin uygulamaları ve veli görüşmelerine ilişkin yeni kurallar da getiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MEB yönetmeliği değişti: Okul yönetimlerine arama yetkisi verildi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliğe gitti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle okul güvenliği, disiplin, kayıt ve nakil işlemleri ile veli görüşmelerine ilişkin yeni uygulamalar getirildi.

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Güvenlik gerekçesiyle arama yapılabilecek

Yönetmeliğe göre, okul güvenliğini tehdit eden bir durumun bulunması, ihbar yapılması ya da olumsuz davranışların suça dönüşmesini önleme amacıyla okul yönetimi arama kararı alabilecek.

Arama; okul binaları, pansiyonlar, öğrencilerin sıra, masa ve dolapları ile diğer ortak kullanım alanlarını kapsayacak. İşlem, müdür yardımcıları ve görevlendirilecek öğretmenler tarafından yürütülecek, öğrencinin onurunu zedelemeyecek şekilde gerçekleştirilecek ve tutanak altına alınacak.

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Devamsızlık ve disiplin hükümleri değişti

Düzenlemeye göre özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velileri bilgilendirilecek. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzeri olan öğrenciler ise sınıfı geçmiş olsalar bile teşekkür ve takdir belgesi alamayacak.

Yönetmelik ayrıca bilişim araçlarının okulun belirlediği kurallara aykırı kullanılmasını disiplin kapsamına aldı. Teslim edilmeyen projeler için proje puanı sıfır olarak değerlendirilecek.

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Kayıt ve veli görüşmelerinde yeni uygulamalar

Yeni düzenlemeyle ilkokul kayıtları temmuz ayında e-Okul sistemi üzerinden adres bilgileri esas alınarak yapılacak. Gerekli görülmesi halinde velilerden adres bilgilerini doğrulayan belge ya da fatura istenebilecek. Nakil işlemleri ise eğitim-öğretim yılının bitimine 15 iş günü kalıncaya kadar sürdürülebilecek.

Velilerin öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmeleri de okulun randevu sistemi üzerinden planlanacak.

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Öğrenci davranışlarına yeni hükümler

Yönetmelikte öğrencilerden beklenen davranışlara dijital araçların bilinçli kullanımı, kişisel mahremiyetin korunması, bağımlılıkla mücadele ve okul ortamında siyasi sembol ya da materyal bulundurmama gibi başlıklar da eklendi. Düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
milli eğitim bakanlığı okul saldırısı Güvenli Okullar Bildirgesi
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