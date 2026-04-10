MASAK şikayetiyle Bahadır Özgür'e soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halktv.com.tr yazarı gazeteci Bahadır Özgür hakkında, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmanın gerekçesi olarak, Özgür’ün dört yıl önce yayımlanan bir haberinde “devletin istihbari bilgilerinin de yer aldığı gizlilik niteliği taşıyan raporu” ifşa ettiği iddiası gösterildi.

Bahadır Özgür, 2022’de BirGün’de yayımlanan “Mersin’den IŞİD’e milyon dolarlık ihracat” başlıklı haberinde, IŞİD’in dron saldırılarından sorumlu kişilere Mersin’de kurulan dış ticaret şirketleri üzerinden Çin’den getirilen dron parçalarının satıldığını yazmıştı. Haberde, bu şirketleri kuran kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ve daha sonra ABD’nin hava saldırısında öldürülen Suriye’deki üst düzey IŞİD militanlarıyla ilişkili oldukları belirtiliyordu.

Haberin dayanağı ise MASAK ve istihbarat birimleri tarafından hazırlanan, Türkiye’deki IŞİD ile bağlantılı isimlerin ve faaliyetlerin de yar aldığı bir rapordu. Raporda bu illegal ticarete karışan Türkiye’deki isimler ve faaliyetleri yer alıyordu. Rapor, 10 Ekim Ankara Gar katliamı davasında müdafi avukatların, katliama karışan IŞİD’lilerle ilgili olarak talep ettikleri bilgiler çerçevesinde, mahkemenin isteği üzerine gönderilmişti. Rapor aynen mahkeme dosyasında yer alıyordu.

Özgür: Gizlilik kararı yoktu

Bahadır Özgür, 9 Nisan Perşembe günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda giderek ifade verdi.

Özgür, söz konusu bilgilerin kamuya açık bir mahkemeye sunulduğunu, dosyada gizlilik kararı bulunmadığını söyledi.

Haberinde “devlet sırrı” kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir bilgiye yer vermediğini belirten Özgür, habere konu olan IŞİD bağlantılı isimler hakkında devlet kurumlarının da yaptırım uyguladığının raporda yer aldığını ifade etti.

(HA)