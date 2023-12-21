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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 13:10
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 13:10
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LGBTİ+ aileleri: Çocuklarımızın eşit haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz

LGBTİ+ aile grupları ve dernekleri, Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin “Benim Çocuğum” belgeselinin gösterimini engellemesiyle ilgili açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
LGBTİ+ aileleri: Çocuklarımızın eşit haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz
Fotoğraf: Benim Çocuğum belgeselinin sosyal medya hesabından

LGBTİ+ aile grupları ve dernekleri, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün (BÜSK) göstermeyi planladığı “Benim Çocuğum” belgeselinin üniversite yönetimi tarafından engellenmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

Kaos GL’de yer alan habere göre; Akdeniz Antalya Aileleri Grubu, Denizli LGBTİ+ Aileleri Grubu, İzmir LGBTİ+ Aileleri Grubu, GALADER – Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği ve LİSTAG – LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği’nin çağrıcı olduğu metin şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin, 2013’ten bu yana dünya çapında gösterimleri yapılan ve ödüller kazanan, Kültür Bakanlığı belgeli Benim Çocuğum belgeselinin gösterimini engellemesi, çocukları eşcinsel, biseksüel, trans, interseks (LGBTİ+) olan biz anne ve babalar için Türkiye’de insan haklarının ve üniversitelerin uzun süredir maruz kaldığı baskı ve ayrımcılığın bir başka örneğidir.

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“Benim Çocuğum’u izleme zamanı”

“Yönetmenliğini Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Can Candan’ın yaptığı, çocukları LGBTİ+ olan ebeveynlerin (LİSTAG) yaşadıklarını anlattıkları Benim Çocuğum belgeseli, on bir yıldır toplumumuzda ve birçok ülkede farkındalık yaratmaya devam etmektedir. Biz LGBTİ+ aileleri olarak, çocuklarımızın eşit haklarına saygı gösterilmesini, toplumsal farkındalığın artırılmasını ve ayrımcılıkla mücadelenin desteklenmesini talep ediyoruz.

“Şimdi bir kez daha bir araya gelme, özgürlüklerimiz ve insan hakları için birlik olma ve Benim Çocuğum’u izleme zamanıdır!

“Biz, LGBTİ+ anne ve babaları olarak, haksızlıklara ve ayrımcılığa karşı çıkmaya ve çocuklarımızın hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Özgürlükleri ve toplumsal çeşitliliği önemsiyor, yasaklara karşı eğitimcileri okullarında, öğrencileri kulüplerinde, sivil toplumu, sendikaları ve özel sektörü, mümkün olan her fırsatta belgeselimizi göstererek bir arada olmaya, özgürlükleri savunmaya, özgür düşüncenin ve çeşitliliğin destekçisi olmaya çağırıyoruz.” 

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün (BÜSK), 19 Aralık’ta yapmayı planladığı “Benim Çocuğum” belgeselinin gösterimi, okul yönetimi tarafından engellendi.

Gösterim engelinin nedenini sordukları okul yönetimi BÜSK’e “Aynı belgeselin gösterilmesine daha önce izin verilmediği gibi şu anda da izin verilmeyeceği,” yanıtını verdi.

Sinema kulübünün 22 Temmuz 2022’de “Benim Çocuğum”, “Laurence Anyways” ve “Go” filmlerinin gösterimi de gerekçesiz bir şekilde okul yönetimi tarafından engellenmişti. 

Bu engelin ardından 3 Ağustos’ta yeni bir gösterim planlayan kulübe, rektörlük “etkinlik düzenleme kurallarını ihlal” gerekçesiyle bir ay süreyle faaliyet engeli getirmişti. (TY)

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