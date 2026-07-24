Mahkeme çocuk için “rızası vardı” dedi, cinsel istismar faili beraat etti

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde 14 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan 22 yaşındaki H.B hakkında beraat ve davanın düşürülmesi kararı verildi.

Bir yıl üç ay 19 gün tutuklu kalan Buğur, Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinin 9 Temmuz 2026 tarihli kararının ardından tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Emrullah Acar'ın haberine göre, mahkeme, çocuğu duruşma salonunda gözlemleyerek olay tarihinde yaşından büyük göründüğü kanaatine vardı. Ayrıca sanığın çocuğun 15 yaşından büyük olduğunu düşünmüş olabileceğini ve eylemlerin “rızaya dayalı gerçekleşmesi ihtimali” bulunduğunu değerlendirdi.

Çocuk ÇİM’de yaşadıklarını anlattı

Olay, Ocak 2024’te meydana geldi. Çocuğun ailesi 19 Mart 2025’te şikâyette bulundu.

Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) ifade veren çocuk, yaşadıklarını anlattı ve H.B'den şikâyetçi oldu.

Şırnak Devlet Hastanesi ÇİM tarafından 21 Mart 2025’te hazırlanan psikiyatrik değerlendirme raporunda, çocuğun zihinsel kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu belirtildi. Raporda, anlatımlarına itibar edilmesini engelleyecek ruhsal bir patolojiye rastlanmadığı ve ifadelerinin güvenilir kabul edilebileceği kaydedildi.

Hastanede aynı gün düzenlenen diğer raporda da çocuğun cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin bulgulara yer verildi.

Şikâyetin ardından gözaltına alınan H.B., 20 Mart 2025’te tutuklandı.

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“Beyanları tutarlı ve samimi”

16 Haziran 2025 tarihli Adli Görüşme Değerlendirme Raporu’nda da çocuğun görüşme boyunca uygun davranışlar sergilediği, anlatımlarında tutarlı ve samimi olduğu belirtildi.

Raporda, çocuğun ergenlik döneminin sosyal ve psikolojik koşullarından etkilendiği ancak davranışlarının sorumluluğunu alabilecek yaş ve olgunluğa sahip olduğu ifade edildi. Beyanlarına itibar edilebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Nisan 2025’te hazırladığı iddianamede Buğur’un olay tarihinde 15 yaşından küçük olan çocuğa yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarını işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğunu belirtti.

İlk yargılamada 20 yıl hapis cezası verildi

Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Eylül 2025’teki karar duruşmasında H.B.’ye 24 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 20 yıla indirdi.

Gerekçeli kararda; çocuğun beyanlarının ailesinin ve tanıkların anlatımlarıyla uyumlu olduğu, hastane raporlarının da bu anlatımları desteklediği belirtildi.

Mahkeme, sanığın savunmalarının “suçtan kurtulmaya yönelik ve temelsiz” olduğu kanaatine vardı. Bazı tanıkların soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ifadeleri arasındaki çelişkilerin de sanığı suçtan kurtarmaya yönelik olduğunu değerlendirdi.

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Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, çocuğun olay tarihindeki yaşı kesin olarak belirlenmeden hüküm kurulduğunu belirterek kararı bozdu.

Daire, çocuğun yaşıyla ilgili Adli Tıp Kurumundan görüş alınması gerektiğine oybirliğiyle karar verdi.

Kayseri Şehir Hastanesinde 17 Haziran 2026’da hazırlanan raporda, çocuğun takvim yaşının 16, kemik yaşının ise 18 ile uyumlu olduğu belirtildi.

Rapor olaydan yaklaşık iki yıl sonra hazırlandığı için, olay tarihinde çocuğun takvim yaşı 14, kemik yaşı ise 16 olarak değerlendirildi.

Ailenin avukatlarının Cizre Devlet Hastanesinden aldığı topuk kanı belgesinde çocuğun 26 Aralık 2009’da doğduğu bilgisi yer aldı. Ancak çocuk hastanede doğmasına rağmen hastane kayıtlarında doğum belgesine ulaşılamadı.

Mahkeme çocuğu gözlemleyerek kanaat oluşturdu

Bozma kararının ardından Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın 9 Temmuz 2026 tarihli duruşmasında H.B. hakkında beraat ve düşme kararı verildi.

Mahkeme heyeti, “takdir yetkisini” kullandığını belirterek çocuğun yaşı konusunda duruşmadaki gözlemine dayanarak kanaat oluşturdu.

Gerekçeli kararda çocuğun boyunun yaklaşık 1,60-1,65 metre, kilosunun ise yaklaşık 60 olduğu belirtildi. Mahkeme; çocuğun kemik yapısını, yüzünü ve vücut yapısını dikkate alarak akranlarından bir veya iki yaş daha büyük göründüğü değerlendirmesinde bulundu.

Ailenin sunduğu Ocak 2024 tarihli fotoğrafları da inceleyen heyet, çocuğun olay tarihinde de boyu, kilosu ve kemik gelişimi bakımından yaşıtlarından büyük göründüğünü savundu.

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Mahkeme “rızaya dayalı olabilir” dedi

Mahkeme, sanığın çocukla ilk kez karşılaştığında onu 15 yaşından büyük sanmış olabileceğini belirterek Türk Ceza Kanunu’nun “hata” hükümlerini uyguladı. Kararda, sanığın çocuğun yaşına ilişkin hataya düştüğünün kabul edilmesi halinde eylemin “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu suçun şikâyete bağlı olduğunu ve altı aylık şikâyet süresinin geçtiğini belirten mahkeme, bu suç yönünden davanın düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca eylemler sırasında “çocuğun rızasının bulunduğu” kanaatine vararak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti ve sanığın beraatine hükmetti.

Hakaret suçlaması yönünden de sanığın suçu işlediğini kanıtlayan, her türlü şüpheden uzak ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Kararla birlikte H.B., bir yıl üç ay 19 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Ailenin avukatları kararı istinafa taşımaya hazırlanıyor.

(NÖ)