Macaristan | Desthilata Viktor Orban têk çû

Li gorî encamên destpêkê yên nefermî yên hilbijartinên giştî yên Macaristanê, partiya muxalefetê ya Ewropaparêz TIZSA, partiya FIDESZ a Viktor Orbán ku piştgiriya Washington û Moskowê li pişt bû, bi ferqeke mezin ji desthilatê anî xwarê. Orbán têkçûna xwe qebûl kir û Magyar pîroz kir.
Hilbijartinên li Macaristanê bi dawî bûn. Li gorî encamên nefermî yên pêşîn, partiya Péter Magyar (TIZSA) %53,27, hevpeymaniya desthilatê ya Viktor Orbán (FIDESZ-KDNP) %38,08 û partiya Welatê Me jî %6’ê vengan bi dest xistin.
Xelkê Macaristanê ji bo yek ji hilbijartinên herî krîtîk ên dîroka welêt çû ser sindoqan. Li gorî encamên destpêkê, Viktor Orbanê ku ji aliyê Donald Trump ve dihat piştgirîkirin, piştî 16 salan desthilatdariya xwe ji dest da. Serokwezîrê nû yê Macaristanê dê Peter Magyar be.
Li gorî nûçeya Rûdawê, dema ku ji sedî 50yî dengan hatibû hejmartin, serokê 45 salî yê Partiya Tiszayê Peter Magyar, nêzîkî kursiyê serokwezîriyê bûye.
Heta saet 22:30an, pêşbînî nîşan didin ku ji 199 kursiyên parlamentoyê Tisza dê 136 û partiya Orban, Fidesz jî dê 56 kursiyan bi dest bixe.
Ji bo ku piraniya kursiyan bê bidestxistin û guhertinên girîng ên yasayî bên kirin, pêwîstî bi 133 kursiyan heye. Li gorî rapirsiyên dawî yên beriya dengdanê, dihat pêşbînîkirin ku Tisza dê di navbera ji sedî 55 û 57ê dengan bi dest bixe.
Piştî ragihandina encamên destpêkê, Magyar li ser hesabê xwe yê Facebookê got, "Spas Macaristan."
Kovara Spiegel a Almanyayê jî ragihand ku Orban têkçûna xwe qebûl kiriye û bi rêya telefonê serkeftina Magyar pîroz kiriye.
Ev hilbijartin wekî qedera welêt dihat dîtin û bi vê yekê re dawî li serdema Orban hat. Rêjeya beşdariya di hilbijartinê de jî di asteke rekor de bû. Nîv saet beriya daxistina sindoqan, ji sedî 77ê nêzîkî 8 milyon hilbijêran dengê xwe dabû.
