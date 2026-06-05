Li Wanê "Mihrîcana Keda Jinan a Berhemdariyê" wê li dar bikeve
Li Wanê 12 şaredariyên ku di bin rêveberiya DEM Partiyê de xebatên xwe dikin, dê bi pêşengiya Şaredariya Navçeya Rêya Armûşê di navbera 12 û 14ê Hezîranê de li Qada Bajêr a navçeyê “Mîhrîcana Keda Jinan a Berhemdariyê” li dar bixe.
Li gorî nûçeya Ajansa Welat mihrîcan bi hewldanên gerînendetiya polîtîkayên jinan a şaredariyan tê organîzekirin û wê bi çalakiyên cur bi cur werin lidarxistin. Şaredariyan derbarê mihrîcanê de daxuyaniyeke nivîskî belav kir û naveroka mihrîcanê hate ragihandin.
Bi mazûvaniya Rêveberiya Polîtîkayên Jinan a Şaredariya Riya Armûşê; bi beşdariya beşên polîtîkayên jinan ên şaredariyên Tûşba, Artemêtan, Erdîş, Şax, Ebex, Serav, Bêgirî, Payîzava, Westan, Elbak û Qelqeliyê û bi pêşengiya nûnerên jin ên hilbijartî yên Şaredariya Miks û Şaredariya Bajarê Mezin a Wanê, ‘Mihrîcana Keda Jinan a Berhemdariyê’ dê li Qada Bajêr a Wanê were lidarxistin.
Sîstema kapîtalîst jinan ji hilberînê dûr dixe
Daxuyaniya derbarê beşdarî û naveroka mihrîcanê de bi vî rengî ye:
Nirxên ku ji aliyê jinan ve hatine afirandin yên ku ji serdema Neolîtîkê heta roja îro bûne aktorên bingehîn ên hilberîn, parvekirin û jiyana civakî îro jî wekî yek ji dînamîkên civakî yên herî bi hêz ên ku ji nû ve teşe didin jiyanê, derdikevin pêş. Digel ku pergala kapîtalîst ked û xebata jinan nedîtbar dike, ew di heman demê de jinan ji têkiliyên zanînê, biryardayînê û xwedîtiyê yên di warê hilberînê de dûr dixe. Li dijî vê pergalê, Mihrîcana Keda Jinê ya Hilberî hevgirtin, hilberîna kolektîf û têgihiştina aboriyeke komunal derdixe pêş. Li mihrîcana ku pêşî li hevgirtinê li ser pêşbaziyê, li pêdiviya civakî li ser qezencê û li hilberîna kolektîf û parvekirinê, li ser komkirina takekesî digire, dê pratîkên kedê yên kolektîf, serpêhatiyên hilberîna hevpar, motîfên kevneşopî û berhemên çandî yên ku ji felsefeya ‘Berhemdariyê’ derdikevin, li Qada Bajêr a Wanê zindî bibin.
Banga ji bo mihrîcanê
"Di mihrîcana sê rojî de, atolyeyên ku wekî beşek ji bernameyê tên lidarxistin dê li ser şîfayiya kevneşopî, jinolojî û modelên hilberîna kolektîf rawestin; bi riya panelan, axaftinan, çalakiyên çandî û performansên hunerî, rola bingehîn a jinan ji hilberînê heta organîzasyonê dê bêtir were xuyakirin. Bi vê yekê re, em bang li her kesî dikin ku di 12-13-14ê Hezîranê de li Qada Bajêr a Wanê beşdarî vê kombûna mezin a hevgirtin û hilberîna kolektîf a ku bi kedkariya jinan hatiye honandin, bibin.”
(AY)