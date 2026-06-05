TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 05.06.2026 16:13 5 Hezîran 2026 16:13
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.06.2026 16:22 5 Hezîran 2026 16:22
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Wanê "Mihrîcana Keda Jinan a Berhemdariyê" wê li dar bikeve

Li Wanê 12 şaredariyên DEM Partiyê ji bo “Mîhrîcana Keda Jinan a Berhamdariyê” daxuyaniyeke nivîskî parve kir û bang li gel hate kirin ku tev li mihrîcanê bibe.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Li Wanê "Mihrîcana Keda Jinan a Berhemdariyê" wê li dar bikeve

Li Wanê 12 şaredariyên ku di bin rêveberiya DEM Partiyê de xebatên xwe dikin, dê bi pêşengiya Şaredariya Navçeya Rêya Armûşê di navbera 12 û 14ê Hezîranê de li Qada Bajêr a navçeyê “Mîhrîcana Keda Jinan a Berhemdariyê” li dar bixe.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat mihrîcan bi hewldanên gerînendetiya polîtîkayên jinan a şaredariyan tê organîzekirin û wê bi çalakiyên cur bi cur werin lidarxistin. Şaredariyan derbarê mihrîcanê de daxuyaniyeke nivîskî belav kir û naveroka mihrîcanê hate ragihandin.

Bi mazûvaniya Rêveberiya Polîtîkayên Jinan a Şaredariya Riya Armûşê; bi beşdariya beşên polîtîkayên jinan ên şaredariyên Tûşba, Artemêtan, Erdîş, Şax, Ebex, Serav, Bêgirî, Payîzava, Westan, Elbak û Qelqeliyê û bi pêşengiya nûnerên jin ên hilbijartî yên Şaredariya Miks û Şaredariya Bajarê Mezin a Wanê, ‘Mihrîcana Keda Jinan a Berhemdariyê’ dê li Qada Bajêr a Wanê were lidarxistin. 

Sîstema kapîtalîst jinan ji hilberînê dûr dixe

Daxuyaniya derbarê beşdarî û naveroka mihrîcanê de bi vî rengî ye:

Nirxên ku ji aliyê jinan ve hatine afirandin yên ku ji serdema Neolîtîkê heta roja îro bûne aktorên bingehîn ên hilberîn, parvekirin û jiyana civakî îro jî wekî yek ji dînamîkên civakî yên herî bi hêz ên ku ji nû ve teşe didin jiyanê, derdikevin pêş. Digel ku pergala kapîtalîst ked û xebata jinan nedîtbar dike, ew di heman demê de jinan ji têkiliyên zanînê, biryardayînê û xwedîtiyê yên di warê hilberînê de dûr dixe. Li dijî vê pergalê, Mihrîcana Keda Jinê ya Hilberî hevgirtin, hilberîna kolektîf û têgihiştina aboriyeke komunal derdixe pêş. Li mihrîcana ku pêşî li hevgirtinê li ser pêşbaziyê, li pêdiviya civakî li ser qezencê û li hilberîna kolektîf û parvekirinê, li ser komkirina takekesî digire, dê pratîkên kedê yên kolektîf, serpêhatiyên hilberîna hevpar, motîfên kevneşopî û berhemên çandî yên ku ji felsefeya ‘Berhemdariyê’ derdikevin, li Qada Bajêr a Wanê zindî bibin.

Banga ji bo mihrîcanê

"Di mihrîcana sê rojî de, atolyeyên ku wekî beşek ji bernameyê tên lidarxistin dê li ser şîfayiya kevneşopî, jinolojî û modelên hilberîna kolektîf rawestin; bi riya panelan, axaftinan, çalakiyên çandî û performansên hunerî, rola bingehîn a jinan ji hilberînê heta organîzasyonê dê bêtir were xuyakirin. Bi vê yekê re, em bang li her kesî dikin ku di 12-13-14ê Hezîranê de li Qada Bajêr a Wanê beşdarî vê kombûna mezin a hevgirtin û hilberîna kolektîf a ku bi kedkariya jinan hatiye honandin, bibin.”

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
mîhrîcan jin WAN çand
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê