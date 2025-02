Li Stenbolê derbarê şaredariyên CHPê de lêpirsîn hat destpêkirin: 10 kes hatin desteserkirin

Li Stenbolê derbarê 9 cîgirên serokên şaredariyan û endamên meclisa şaredariyan lêpirsînê hat destpêkirin.

Di çarçoveya operasyona “Lihevkirina bajarî” de cîgirên şaredarên navçeya Ataşehîr û Kartalê, endamên meclîsê yên şaredariya Tûzla, Fatih, Adalar, Şîşlî, Beyoglû û Fatîhê jî di nav de 10 kes hatin desteserkirin.

Daxuyaniya serdozgeriyê weha ye:

Hatiye fêhmkirin ku formula teoriya lihevkirina bajaran ji aliyê birêvebiriya rêxistinê ve hatiye amadekirin, lihevkirina bajaran formulek e ku dê li hinek qadan were sepandin, di çarçoveya ku li bajarên rojhilat birêvebiriyên xwecihî bên wergirtin û sîstema xweseriyê were avakirin û li bajarên rojava jî nifûsa Kurdan di nava sîstemeke ku dişibe xweseriyê de tevlî birêveberiyên xwecihî bê kirin hatiye pêkanîn û navê ‘Lihevkirina Bajaran’ lê hatiye kirin, bi formula Lihevkirina Bajaran eger Kurdên li bajar û navçeyên rojava şaredariyan nesitînin jî dê li beramberî namzedê ku li serê hatiye lihevkirin û piştgirîkirin dê li meclisên şaredariyan kotayeke diyar were bidestxistin û dê li ser biryarên meclisên şaredariyan bibin xwedîdev, armanc ew e ku di birêvebiriyên xwecihî de cih bigirin û bibin balanseke siyasî, Sîstema Xweseriyê û Lihevkirina bajaran sîstemeke birêxistinbûnê ya di ser DEM Partiyê re ye û saziyên bingehîn ên birêxistinbûna rêxistinê ya di nav gel de DBP û HDK ne û ev her du (DBP û HDK) di bin banê rêxistinê de ne û bi taybetî xebatên birêxistinbûnê dimeşînin.”

Di çarçoveya lêpirsînê de biryara desteserkirina Alîkarê Serokê Şaredariya Kartalê C.Y., Alîkarê Serokê Şaredariya Ataşehîrê L.G., Endamê Meclisa Şaredariya Uskudarê B.K., Endamê Meclisa Şaredariya Sancaktepeyê E.G., Endamê Meclisa Şaredariya Fatîhê G.A., Endamê Meclisa Şaredariya Tuzlayê H.O., Endamê Meclisa Şaredariya Adalarê N.A., Endamê Meclisa Şaredariya Şîşliyê S.G. û Endamê Meclisa Şaredariya Beyogluyê T.Ş. û kesekî sivîl hat dayîn.

(EMK/AY)

*Çavkanî: Rudaw, MA