Li Meksîkayê di 24 saetan de 2 rojnameger hatin kuştin

Li Meksîkayê di nava 24 saetan de li eyaletên Mîchoacan û Colîmayê 2 rojnameger hatin kuştin.

Rayedaran ragihand ku rojnameger Mauricio Solis, ku ji bo malperek nûçeyan a herêmî li Michoacan dixebitî, çend xulek piştî ku bi Şaredarê bajarê Uruapan, Carlos Manzo re, li kuçeya nêzî şaredariyê hevpeyvîn kir, bi çekê rastî êrîşa çekdarî hat.

Rayedaran diyar kirin ku di êrîşê de Solis jiyana xwe ji dest daye, di bûyerê de kesek din jî birîndar bûye.

Şaredar Manzo, di daxuyaniya xwe ya derbarê bûyerê de got ku piştî ku Solis li cem wî çûye bi qasî du deqeyan derbas bû û dengê çar-pênc guleyan bihîstine.

Di daxuyanîya ku ji aliyê Serdozgeriya Colimayê ve hat dayîn de hat diyarkirin ku rojnameger Patricia Ramizer Gonzalez di restoranta xwe de rastî êrişê hatiye û li cihê bûyerê miriye.

Meksîka ji bo rojnamegeran welatê herî xeternak ê cîhanê ye

Meksîka ji mêj ve ye yek ji welatên herî xeternak ên cîhanê ji bo rojnamegeran e. Li gorî Article 19ê, ji sala 2000an heta Adara 2024an li Meksîkayê 163 rojnameger hatine kuştin. 32 rojnameger jî winda ne. Di sala 2022an de li Meksîkayê her 13 saetan carekê êrîşek li dijî rojnameger an saziyên çapemeniyê pêk hatiye. Her wiha dîsa di sala 2022an de herî kêm 15 rojnameger hatin kuştin.

Di Endeksa Azadiya Çapemeniyê ya Cîhanê ya Rêxistina Rojnamegerên Sînornenas (RSF) de Meksîka di nava 180 welatan de di rêza 121emîn de ye. Her weha Meksîka li gorî Endeksa Sûcên Organîzekirî ya Kûrewî ya 2023an, di cîhanê de 3em e ku rêjeya herî bilind a sûcan lê ye.

(HA/AY)