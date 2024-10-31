Meksika'da 24 saatte iki gazeteci öldürüldü

Meksika'da 24 saat içinde Michoacan ve Colima eyaletlerinde iki gazeteci öldürüldü.

Yetkililer, Michoacan'da yerel haber sitesinde çalışan gazeteci Mauricio Solis'in, Uruapan kenti Belediye Başkanı Carlos Manzo ile belediye binasının yakınındaki caddede röportaj yaptıktan birkaç dakika sonra silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Solis'in saldırıda hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, olayda başka bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Belediye Başkanı Manzo, olaya ilişkin açıklamasında, Solis'in yanından ayrılmasından tahmini iki dakika sonra dört ya da beş el silah sesi duyduklarını söyledi.

Manzo, saldırının kendilerine yönelik olduğunu zannedip saklanmaya çalıştıklarını ancak birkaç dakika sonra Solis'e yapıldığını öğrendiklerini kaydetti.

Bir basın mensubu da Colima'da öldürüldü

Colima Savcılığından yapılan açıklamada, gazeteci Patricia Ramizer Gonzalez'in, sahibi olduğu restoranda vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) açıklamasında ise her iki cinayet de kınanarak, olaylar hakkında şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Solis ve Gonzalez'in öldürülmesi, 1 Ekim'de göreve başlayan Claudia Sheinbaum hükümeti döneminde bir gazetecinin öldürülmesinin ilk örneği olsa da, Meksika'da bu ay medyaya yönelik başka saldırılar da yaşandı.

Gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkesi

Meksika uzun zamandır gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri. Article 19'a göre 2000'den Mart 2024'e kadar Meksika'da 163 gazeteci öldürüldü. 32 gazeteci ise kayıp. 2022'de Meksika'da her 13 saatte bir, gazetecilere veya medya kuruluşlarına yönelik saldırı yaşandı. Yine 2022'de en az 15 gazeteci öldürüldü. Bu yıl ise en az Solís'in bu yıl Meksika'da öldürülen en az beşinci gazeteci olduğunu söyledi.

Meksika, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasından 121. sırada. Ayrıca Meksika, 2023 Küresel Organize Suç Endeksi'ne göre dünyada üçüncü en yüksek suç oranına sahip ülke.

(HA)