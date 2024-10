Li Enqereyê êrişî Navenda Giştî ya DEM Partiyê kirin

Duh bi şev hin kes an kesan êrişî Navenda Giştî ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) a li Enqereyê kirin.

Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Doganê têkildarî êrişî weha got:

“Nîvê şevê êrişî Navenda me ya Giştî ya DEM Partiyê ya li Balgat a yek ji semtên herî qelebalix ên Enqereyê ye û navenda gelek partiyên siyasî lê ye hate kirin. “Weke ku di wêneyan de jî tê dîtin derî û cam hatine şikandin, hewl dane ku tabelaya me daxînin. Em bi bîr bînin ku ev feraseta reben a dixwaze provokasyonan bike, nikare me bitirsîne û rawestîne. Em bang li Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya dikin ku bêyî dereng bikeve tedbîrên pêwîst bigire û êrişkaran tespît bike.”