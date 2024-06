Li Amed û Mêrdînê 14 hezar û 900 dekar qada çandiniyê şewitî

Wezîrê Çandiniyê û Daristanan Îbrahîm Yumakli bîlançoya şewata li Çinarê û Şemrexê eşkere kir. Wezîr diyar kir ku 924 ajal mirin e û 14 hezar û 900 dekar qada çandiniyê şewitî ye.

Wezîrê Çandiniyê û Daristanan Îbrahîm Yumakli bîlançoya şewata li gundên navçeya Çinara Amedê û navçeya Şemrexa Mêrdînê ku ji ber têlên ceyranê rû daye, eşkere kir.

Yumakli li ser hesabê xwe yê medyaya civakî têkildarî xesar û windahiya cotkarên li herêma şewatê daxuyanî da.

15 kes mirine

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku di şewatê de 15 kes mirine. Dermankirina du kesên birîndar jî li Nexweşxaneya Lêkolîn û Perwerdeyê ya Gazî Yaşargîl ya Amedê didome.

Daxuyaniya wezîr Yumakli wiha ye: “Xebata tesbîtkirina windahî û xesarên cotkarên me temam bûye. Li gundên Tobiniyê, Baxcikê, Herberiyê, Botikan ên bi ser navçeya Çinarê ve 7 hezar û 900 dekar qada çandiniyê şewitî ye. Ji vê qadê 6 hezar û 789 dekar qad pirêze ye. Hezar û 111 dekar jî zeviyên genim e ku hê nehatiye çinîn. Her wiha traktorek û 14 heb tesîsên avdaniyê şewitî ne. Li gundê Tobiniyê 924 heywan ango pez mirin e. 83 serî pez jî ku bi giranî birîndar bûne ji bo şerjêkirinê şandine Saziya Goşt û Şîr. Saziya navborî wê pereyê van sewalan bide xwediyê wan. 190 heywan jî li gund hatine tedawîkirin.

Li gundên Kelekê, Dirînê û li mezraya Kelekê hat tesbîtkirin ku 7 hezar dekar zeviyên çandiniyê şewitî ye. Ji vê 4 hezar dekar zeviyên ku genim nehatiye çinîn e. 3 hezar dekar jî qada pirêzeyan e. Her wiha ekîpmanên avdaniyê yên cotkarên me xesar dîtine. Tîmên me li van gundên Şemrexê tu windahî û ziyanek heywanan tespît nekirine. Midûriyetên me yên bajar û navçeyan wê piştevaniya ji bo cotkarên me ku karê sewalvaniyê û çandiniyê dikin, berdewam bikin.”

Rapora Dozgeriyê: Şewat ji ber elektrîkê çêbûye

Li gorî nûçeya MAyê, di rapora destpêkê ya Serdozgeriya Komarî ya Amedê de hat ragihandin ku şewata ku bû sedeme mirina 15 kesan ji ber elektrîkê derketiye. Di rapora Odeya Endezyarên Elektrîkê de jî hat destnîşankirin ku şewat ji ber xetên elektrîkê derketiye.

(AS/AY)