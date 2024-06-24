Diyarbakır ve Mardin’de 14 bin 900 dekar tarım alanı yandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'daki yangınların ardından, çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarına dair açıklama yaptı.

Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

“Diyarbakır'da, Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7 bin 900 dekar tarım alanının yandığı, bunun 6 bin 789 dekarında anız, bin 111 dekarında ise hasadı yapılmamış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 1 traktör ve 14 sulama tesisi yanmıştır.

Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olurken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş hayvan Et ve Süt Kurumuna kesime gönderilmiştir. ESK bu hayvanları sahiplerinden nakliye primi vererek satın almıştır. 190 hayvan ise yerinde tedavi edilmiştir.”

Yumaklı, Mardin'de, Mazıdağı İlçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında da 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı, bunun 4 bin dekarının hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarının ise anızdan oluştuğunu söyledi:

"Çiftçilerimizin, bazı sulama ekipmanları zayi olmuştur. Mardin'de ekiplerimize bildirilen veya tespit edilen hayvan kaybı bulunmamaktadır."

15 kişi hayatını kaybetti

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yakın mahallelerde çıkan yangın nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri dün yakınları tarafından hastane morglarından alınarak toprağa verildi.

İki kişinin tedavisi sürüyor

Yangında yaralanan iki kişinin tedavisi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Diyarbakır'a getirilen diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hayatını kaybedenler Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin Mazıdağı ilçesinde 20 Haziran'da çıkan yangında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Mazıdağı ilçesinin Yücebağ Mahallesi'nde Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40), Mazhar Demir (28), Nuri Demir (38), Sinan Deviren (24), Remzi Yılmaz (25), Resul Yılmaz (18), Azat Yılmaz (23), Taliha Demir (59), Fadıl Demir (52), Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde Ubeydullah Buğdaycı (30), Abdurrahman Buğdaycı (15), Çınar'ın Yazçiçeği Mahallesi'nde İsmail Yardımcı (46), Kerime Erdemli (55) ve Zekiye Erdemli (58).

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

Savcılık raporu: Elektrik kaynaklı MA’nın haberine göre, Diyarbakır Başsavcılığı'nın ön raporunda, 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangının elektrik kaynaklı olduğu tespitine yer verildi. Elektrik Mühendisleri Odası'nın raporu da yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını işaret etti. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ise dünkü açıklamasında, 66 kilometrelik alanda etkili olan yangının “anız yakmaktan kaynaklandığını” ileri sürdü.

(AS)