LGS 81 il ve 8 ülkede yapıldı

Sınava bu yıl 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvuru yaparken, sınav güvenliği için ilk kez yapay zeka destekli kamera altyapısı ve öğrencilere yönelik beslenme paketi uygulaması devreye alındı.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınava katılım isteğe bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Sınava girmeyen ya da yeterli puan alamayan çocuklar, ortaöğretim başarı puanlarına göre sınırlı sayıda liseye, meslek liselerine ya da imam hatip liselerine yönlendirilecek.

Sınav 8 ülkede yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen organizasyon kapsamında sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okulda ve 64 bin 697 salonda gerçekleştirildi. Yurt dışındaki adaylar için ise 8 ülkede, 11 merkezde ve 40 salonda sınav oturumları düzenlendi.

Özel gereksinimli adaylar için de sınav binalarında çeşitli tedbirler uygulandı. Evde veya hastanede sınava girmesi gereken öğrenciler ile görme engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda muafiyeti olan öğrencilere 20 dakika ek süre tanınırken, kendilerine "Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlamış olan öğretmenler "okuyucu ve kodlayıcı" olarak eşlik ediyor.

Sınav iki oturumda yapıldı

Toplam 90 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınav, iki oturum hâlinde tamamlanacak. Birinci Oturum (Sözel) saat 09.30'da başladı. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 sorunun yöneltildiği bu oturumda adaylara 75 dakika süre verildi.

Sayısal dersleri içeren ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru için öğrencilere 80 dakika süre tanındı.

Sınav binalarında güvenliğin artırılması amacıyla bu yıl teknik altyapıda değişikliğe gidildi. Bina girişlerindeki üst arama kontrol noktalarında ve sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtıldığı toplantı odalarında, süreçlerin izlenebilmesi amacıyla yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera kurulumları gerçekleştirildi. Bunlara ilaveten bazı binalarda sınavın gerçekleştirileceği salonlarda da kamera sistemi olacak.

2025 yılı verilerine göre sınavla öğrenci alan 200 bin 25 kişilik kontenjan için 1 milyon 274 bin 615 öğrenci sınava girdi. Gerek hazırlık dönemi gerek sonrasında yaşanan 'başarısızlık' hissi çocuklarda ciddi travmalara yol açabiliyor.

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Kapsam Kontenjan / Yerleşen Sayı Resmî ortaöğretim kurumları Toplam kontenjan 1.274.615 Resmî ortaöğretim kurumları Yerleşen öğrenci 947.351 Resmî ortaöğretim kurumları Boş kontenjan 327.264 Sınavla öğrenci alan okullar Toplam kontenjan 200.025 Sınavla öğrenci alan okullar Yerleşen öğrenci 191.159 Sınavla öğrenci alan okullar Boş kontenjan 8.866 Sınavla öğrenci alan okullar Doluluk oranı %95,57 2025 yılı verilerine göre

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Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak

Merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz'da Bakanlığın resmi internet sitesinden açıklanacak. Sınav sonuçlarının ilan edildiği gün, tercih süreçlerine yön verecek olan "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" da yayımlanarak kamuoyuna duyurulacak.

(Mİ)