LGS sorularının sızdırıldığı iddiasını haber yapan gazeteci Can Uğur’a soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 11 Temmuz'da sonuçlarını açıkladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin şaibe iddialarını haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"LGS'deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim. 1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum."

Cumhuriyet, 24 Haziran’da yayımladığı bir haberde sınavın ilk oturumunun ardından sözel test sorularının sınav bitmeden WhatsApp gruplarında paylaşıldığını ortaya çıkarmıştı.

Haberde sayısal test sorularının da sınavın ikinci oturumu sürerken sızdırıldığı da iddia edilmişti.

1 milyon öğrencinin kaderiyle mi oynandı?



'LGS soruları sınav bitmeden WhatsApp grubunda paylaşıldı' iddiası!



15 Haziran’da yapılan LGS ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. "Sınav devam ederken" bir WhatsApp grubunda soruların ve cevapların paylaşıldığı öne sürüldü.… pic.twitter.com/oskmIQdbSn