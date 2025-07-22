ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2025 10:17
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2025 10:27
1 dk Okuma

LGS sorularının sızdırıldığı iddiasını haber yapan gazeteci Can Uğur’a soruşturma

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına dair şaibe iddialarını gündeme taşıyan Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
LGS sorularının sızdırıldığı iddiasını haber yapan gazeteci Can Uğur’a soruşturma
Fotoğraf: Can Uğur / Instagram

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 11 Temmuz'da sonuçlarını açıkladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin şaibe iddialarını haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"LGS'deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim. 1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum."

Video yayımlamıştı

Cumhuriyet, 24 Haziran’da yayımladığı bir haberde sınavın ilk oturumunun ardından sözel test sorularının sınav bitmeden WhatsApp gruplarında paylaşıldığını ortaya çıkarmıştı.

Haberde sayısal test sorularının da sınavın ikinci oturumu sürerken sızdırıldığı da iddia edilmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteciye soruşturma Can Uğur cumhuriyet
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git