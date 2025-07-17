LGS’de şaibe iddiaları sonrası MEB'de üst düzey görevden alma

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşılması tartışılmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklarken Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey bir bürokrat görevden alındı.

Yaklaşık 5 yıldır Bakanlık’ın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

Özgür Özel'den Yusuf Tekin tepkisi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 37’ncisi İstanbul’un Kartal ilçesinde gerçekleştiren Özgür Özel, konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i gündeme almıştı.

Bu yıl yapılan LGS sınavında 719 öğrencinin birinci çıkmasına ilişkin kamuoyunda oluşan şüpheleri hatırlatan Özel, “Bu haftasonu, 1 milyon aileyi tedirgin eden LGS sınavının sonuçlarında 719 tane birinci çıktı. Geçen yılın tam iki katı. Ailelerin içine kurt düştü” demişti.

"Yüce Divan’da yargılanacaksın"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kamuoyuna yaptığı açıklamalara tepki gösteren Özel, “Buna efendice yanıt vermek, tahkikat yapmak yerine, Milli Eğitim Bakanı olacak zat, önce ‘gerizekalıya anlatır gibi anlattım’ dedi. LGS’den pis kokular gelmiyor, CHP’den geldi dedi utanmaz! Yusuf Tekin! O Yüce Divan’da yargılanacaksın! Çocukların babalarının alınterini çaldınız ama çocuklarımızın geleceklerini çalıyorsunuz. Hesabını Yüce Divan’da vereceksiniz! Söz veriyorum yargılatacağız” ifadelerini kullanmıştı.